У Криму пенсіонерка облила кров'ю могилу вбитого в Бердянську окупанта / injir . media

В анексованому Криму пенсіонерка облила курячою кров'ю і фекаліями могилу російського військового, який був ліквідований у порту Бердянська під час підриву великого десантного корабля загарбників наприкінці березня.

Жінка була схоплена силовиками на початку квітня, і в СІЗО перебуває вже 2 місяці - її збираються посадити на 5 років, пише видання Граті.

Валерія Гольденберг з села Сонячна Долина звинувачується окупантами "в нарузі над місцем поховання за мотивами політичної ворожнечі" - їй шиють справу за ч.2. ст. 244.

Сама ж пенсіонерка назвала свій вчинок помстою за повномасштабне вторгнення РФ і вбивства, вчинені загарбниками в Україні.

"З почуття помсти і співчуття до народу України", - пояснила дії жінка після затримання. У вчинку вона зізналася.

Могила 21-річного контрактника армії РФ Валентина Ісайчева знаходиться на кладовищі біля Сонячної Долини недалеко від Судака. Гольденберг вирушила туди, вирішивши обмазати поховання кров'ю, після новин про масові звірства російських військових в Бучі і вбивств мирних жителів. Крім того, в березні вона дізналася про загибель у Ворзелі свого однокласника разом з усією родиною.

Судовий процес під жінкою збираються почати 7 червня. За словами адвоката пенсіонерки Марлена Халікова, дана справа-політизована, і найімовірніше буде "показовий суд".

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Уродженка Полтави Валерія Гольденберг проживає в Криму 17 років. Вона виступала проти російської окупації українського півострова в 2014-му, збиралася виїхати на материкову частину нашої країни, але через певні сімейні обставини залишилася.

Також вона засуджувала повномасштабний російський напад на Україну 24 лютого, хвилювалася за дочку і за друзів і близьких у Полтаві, Одесі, Харківській області.

Згодом пенсіонерка пояснювала слідчому, що загибель близьких та інформація про злочини російських військових у Київській області її так схвилювали, що вона вирішила помститися.

"Так як я проти того, що Росія напала на Україну, то приблизно 4 квітня 2022 року, коли я дізналася, що військовослужбовці звільнили Бучу, Ірпінь, Гостомель Київської області, то я вирішила облити кров'ю могилу військовослужбовця Росії, який воював і загинув на території України. Там військовослужбовці Росії вбивають мирних людей", - розповіла Гольденберг.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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