У Криму окупанти по-звірячому затримали дівчину за соцмережі українською мовою

У Криму російські окупанти затримали кримчанку Христину Ронжину-просто за те, що дівчина наважилася вести соцмережі українською мовою.

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Російські окупанти затримали в Криму Христину Ронжину / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

У тимчасово анексованому країною-агресором РФ Криму російські силовики затримали місцеву жительку Христину Ронжину. Про це повідомляється на одній зі сторінок в соціальній мережі X (колишній сервіс мікродблогів Twitter).

Там же було і опубліковано відео звірячого затримання дівчини озвірілими росіянами.

"Крим. Окупанти затримали кримчанку Христину Ронжину. Її вина лише в тому, що вела соцмережі українською мовою", ‒ йдеться в тексті повідомлення.

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Повернення Криму під контроль України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Як зазначив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, Україна взяла Крим під вогневий контроль. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ВСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним у той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що в цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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