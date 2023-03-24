Крах путінського режиму настане в момент втрати Криму - Полозов

На тлі поразки на фронті російські еліти можуть задуматися про передачу Путіна під трибунал.

Путін може втратити свою владу після втрати Криму / колаж фото скріншот з відео

Російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

У цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

"Важка поразка на фронті і втрата Криму. Втрата Криму означатиме кінець нинішньої путінської Росії в тому вигляді, в якому ми її знаємо і до якої звикли. Це означатиме кінець самої архітектури путінського режиму і, можливо, самої РФ в її нинішніх кордонах", - сказав Полозов.

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Повернення Криму під контроль України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

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