Підривають себе гранатами: полонений росіянин розповів, як загарбники бояться ЗСУ

Полонений російський загарбник Денис Чернецов з батальйону "Амурського", який приймав участь у штурмі позицій ЗСУ під Авдіївкою, розповів про долю п'яти своїх товаришів, які страшенно боялися українського полону через вплив російської пропаганди. Розповідь військовополоненого окупаційної армії опублікована в Telegram-каналі військового оглядача Юрія Бутусова.
За словами Чернецова, його підрозділ був повністю розгромлений, і він добровільно вирішив здатися в полон. Проте п'ятеро його товаришів, піддавшись впливу російської пропаганди, вирішили вчинити інакше, підірвавши себе гранатами, оскільки дуже боялися потрапити в український полон.
"Я побачив підрозділ Збройних сил України – крикнув їм "Я здаюся!" І я здався, вийшов із окопа і здався. А інші пацани закидали себе гранатами", - розповів він.
Як стверджує полонений окупант, у країні-агресорці Росії лякають солдатів тортурами в українському полоні. І лише зараз росіянин усвідомив, що це все брехня: "Насправді це не так, це все брехня", - сказав Чернецов.
Нагадаємо, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська влада, ймовірно, змусила українських військовополонених приєднатися до "добровольчого формування", яке воюватиме в Україні. ISW підкреслює, що це є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Також Главред розповідав, що країна-агресорка Росія влаштувала судилище для 24 полонених "азовців" у Ростові. Окупанти погрожують українським захисникам "пожиттєвим" вироком. Серед "підсудних" - 13 українських чоловіків-військовослужбовців та жінок-військових. Ще двох українських захисників "судять заочно".
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