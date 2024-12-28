У Криму оголосили надзвичайний стан: окупанти в паніці - в чому причина

Інцидент спричинив серйозне екологічне забруднення, наслідки якого наразі оцінюються.

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В окупованому Криму оголошено надзвичайний стан / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

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В Криму запроваджено режим НС

Півострів та Краснодарський край у надзвичайній ситуації

В окупованому Криму оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через розлив мазуту в Чорному морі.

Відповідне рішення прийняв гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, повідомляють росЗМІ.

відео дня

Зоною надзвичайної ситуації визначено Керченський округ і Ленінський район.

Аварія сталася 25 грудня під час зіткнення танкерів у Керченській протоці.

Через масштаб забруднення вже наступного дня у Краснодарському краї ввели режим НС федерального рівня.

Інцидент спричинив серйозне екологічне забруднення, наслідки якого наразі оцінюються.

Катастрофа з танкерами РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 15 грудня сталася смертельна катастрофа біля берегів Криму. Російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" перевозили тонни мазуту.

Згодом у ВМС назвали справжню причину катастрофи. Танкери не були розраховані на таку висоту хвиль і швидкість вітру, пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Своєю чергою експерт Андрій Клименко озвучив причину катастрофи танкерів біля Керчі. За його словами, вони були суднами річкового класу, що робило їх непридатними для експлуатації у відкритому морі, особливо під час шторму.

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Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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