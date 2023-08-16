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Атака на Кримський міст: у CNN показали нові кадри та розкрили несподівані подробиці

Анна Ярославська
16 серпня 2023, 06:58 оновлено 16 серпня, 07:09
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СБУ надала відео операції, на якому показаний екран пілота за кілька миттєвостей до того, як дрон доставив до 850 кг вибухівки до однієї з опор мосту.
Кримський міст, безпілотник
Стали відомі нові подробиці атаки на Кримський міст / Колаж: Главред, фото: скріншот

Служба безпеки України надала журналістам кадри застосування експериментального морського безпілотника для здійснення атаки на Кримський міст 17 липня. Відео показав американський телеканал CNN. В українській спецслужбі також розповіли виданню нові подробиці про операцію та зазначили, що в майбутньому будуть нові подібні атаки.

Для атаки на Кримський міст використовувався безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby). Він став результатом багатомісячної розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Кримський міст був атакований українським безпілотником
Кримський міст був атакований українським безпілотником / скріншот

"Морські безпілотники - це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, ВДК (великий десантний корабель) "Оленегірський Гірник" і танкер SIG", - розповів глава СБУ Василь Малюк.

відео дня

СБУ надала журналістам відео липневої операції, на якому був показаний екран пілота за кілька миттєвостей до того, як дрон доставив до 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор Кримського мосту.

У CNN додали, що джерела в службі також надали їм два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці моста, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар - по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

Керівник СБУ Малюк також взяв на себе відповідальність за першу атаку на незаконний Кримський міст 8 жовтня, але відмовився повідомити подробиці.

Дивіться відео - Кадри атаки українського безпілотника на Кримський міст:

Скріншот

Атака на Кримський міст 17 липня 2023

Вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи. Пізніше в мережі опублікували перші кадри після вибухів на Керченському мосту.

У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які прогриміли в ніч на 17 липня.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України продовжать завдавати ударів по окупованому росіянами Криму та Кримському мосту. За його словами, це необхідно для того, щоб зруйнувати логістику ворога.

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