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Крим перетворюється на острів: Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України

Аліна Дембіцька
16 серпня 2023, 00:10 оновлено 16 серпня, 00:25
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Як зазначила Гуменюк, зараз ворожа активність переважно фокусується на Херсонському та Бериславському напрямках.
Украинские военные, Наталья Гуменюк
Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот

У Криму та на півдні України ситуація залишається доволі складною. Російські окупанти продовжують здійснювати обстріли та намагаються зберігати напруженість серед мирного населення на Херсонщині. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила Гуменюк, зараз ворожа активність переважно фокусується на Херсонському та Бериславському напрямках. Там ворог застосовує комбінований підхід, включаючи використання артилерії та авіації. Окрім того, росіяни продовжують скидати КАБи (керовані авіаційні бомби), які спричиняють значні руйнування.

Також вона повідомила, що протягом останньої доби було зафіксовано обстріли кількох населених пунктів, і двоє мирних жителів отримали поранення. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

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"Півострів все більше перетворюється на острів в логістичному сенсі, тому що ускладнена логістика і уповільнена в часі через те, що залишаються ще шляхи, за якими вона може здійснюватись. Але вона перенавантажена на тих шляхах, тому що військові потреби використовують ті ж самі напрямки, що і цивільні", - підкреслила речниця ОК "Південь".

Також Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються ремонтувати мости.

"І той великий, яким вони так пишалися, і ті по-менше, які їм так потрібні. Вони намагаються створювати там бригади, але дуже складно їх знайти. Персонал доводиться зганяти просто під дулами автоматів, тому що люди усвідомлюють – це зона небезпеки. А це означає, що і понтонні переправи як альтернативні там теж не в абсолютній безпеці", - заявила вона.

"Бавовна" у Криму

В тимчасово окупованому Криму у районі Феодосії та Новоозерному в ніч на 12 серпня лунали вибухи. Російські окупанти заявили про атаку безпілотників. На Кримському мосту було зупинено рух.

Вибух у Новоозерному був потужним. У Мережі його охарактеризували так: "був кінець світу". Вибух біля Феодосії також був досить сильним. У Мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" в райні Чауду.

Війська РФ в Криму злякалися морських дронів. Загарбники намагаються зміцнити свої позиції в Криму і вчаться протидіяти диверсіям.

"Росіяни намагаються облаштувати більше позицій у тимчасово окупованому Криму. Також ворог проводить заходи з протидиверсійної боротьби. Особливо такі заходи стосуються пунктів базування флоту", - повідомили на медійному майданчику Сил оборони України.

Як зазначив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж, якщо ЗСУ зруйнують всі мости, які з'єднують Крим з Україною, в результаті чого Кримський півострів перетвориться на острів, окупанти агресора Росії не зможуть відновити свою військову логістику на захопленому півдні. У поромної переправи низька пропускна здатність, а далекобійні ракети і безпілотники, які охоплюють майже всю акваторію Чорного моря, уражатимуть будь-які кораблі.

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