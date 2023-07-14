УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Кривому Розі влучання: окупанти вдарили по комунальному підприємству

Альона Вороніна
14 липня 2023, 08:26 оновлено 14 липня, 08:59
526
Комунальне підприємство зазнало сильних руйнувань. У місті також зачепило транспортне підприємство і два житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік.
Последствия удара по Кривому Рогу 14 июля
Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти під час атаки на Кривий Ріг у ніч на 14 липня влучили у комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля була знищена, ще три – понівечені.

Крім цього, була побита спецтехніка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Під час атаки загарбників у місті також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

відео дня

Постраждав 56-річний чоловік. Він проходитиме лікування вдома.

В ОВА зазначили, що українські воїни з Повітряного командування "Схід" збили 6 ворожих "Шахедів" у Дніпропетровській області за цю ніч. Але усі повітряні цілі ліквідувати не вдалося, після цього у Кривому Розі були зафіксовані прильоти.

  • Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня
    Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня
    Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня
    Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, РФ у ніч на 14 липня в грозу атакувала Україну, на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи. В Україні оголошувалася загроза застосування окупантами балістичного озброєння. Південь держави був атакований дронами, які довелося збивати під час грози.

Атака окупантів на Україну 13 липня

Нагадаємо, російські окупанти також атакували Україну ракетами і дронами у минулу ніч, 13 липня. У Києві були пошкоджені багатоповерхівки через ворожі дрони. У Солом'янському, Шевченківському, Подільскому та Дарницькому районах прогриміли вибухи. Уламки пошкодили житлові будинки в деяких районах столиці. Загинула людина, були постраждалі.

Пізніше в КМВА уточнили, що у Києві є постраждалі у Дарницькому районі – 19-річна дівчина та 23-річний хлопець. Їх госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями склом. Зараз вони знаходяться в задовільному стані.

Країна-окупант Росія вночі 13 липня здійснила комбіновану атаку території України. На західну частину країни летіли ракети "Калібр", Київ був атакований безпілотниками Shahed. Вибухи прогриміли у Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській та інших містах і регіонах.

Читайте також:

війна в Україні дрони новини Кривого Рогу вторгнення Росії Кривий Ріг
Реклама

Головне за день

Заморозки війни не буде, до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року – Світан

Заморозки війни не буде, до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року – Світан

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ наступають на півдні: Бердянськ та Мелітополь - більше не тил окупантів РФ

ЗСУ наступають на півдні: Бердянськ та Мелітополь - більше не тил окупантів РФ

08:52 Україна
У Кривому Розі влучання: окупанти вдарили по комунальному підприємству

У Кривому Розі влучання: окупанти вдарили по комунальному підприємству

08:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:00

Заморозки війни не буде, до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року – СвітанЕксклюзив

08:54

Про коротку пам'ять бритнаців та невивчені урокиПогляд

08:52

ЗСУ наступають на півдні: Бердянськ та Мелітополь - більше не тил окупантів РФ

08:26

У Кривому Розі влучання: окупанти вдарили по комунальному підприємствуФото

08:00

Байден виніс Путіну вердикт: програв Україні, яка вступить до НАТО

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:45

Сто осіб з ножами: під Москвою сталася масова смертельна бійка у військовій частиніВідео

07:05

Оптична ілюзія не для слабкодухих: потрібно знайти свисток на картинці за 15 секунд

06:41

РФ в грозу атакувала Україну: на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи

06:30

Чому в українській мові немає слів "копчик", "бедро", "ягодиця": пояснення АвраменкаВідео

Реклама
06:20

Немає зараз в Росії громадянського суспільстваПогляд

05:30

Що краще пити - зелений чай або каву: корисні властивості і незвичайні рецепти

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 14 липня

03:20

Куса спрогнозував, скільки ще Захід готовий підтримувати Україну у війні з РФ

02:50

"Саміт цього не вирішує": Куса розповів, чому затягуються поставки зброї в Україну

02:25

"Я була в розпачі": Олена Кравець розповіла, як сильно її змінила війна

02:00

"Є момент, який від нас не залежить": Куса оцінив шанси України на вступ до НАТО

01:30

Як швидко і смачно засолити помідори: секретна добавка гарантує результат

00:15

"Це не його справжня позиція": Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності

13 липня, четвер
23:40

Тимур та Інна Мірошниченко відверто розповіли про діагнози прийомного сина

23:36

Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

Реклама
23:11

Сильно вагітна Ліндсі Лохан показала дитячу для свого малюка

23:06

"Не можу відкривати таємниць": Огневич відповіла, чи піде знову на "Холостячку"

22:45

У Києві категорично заборонили вмикати російську музику у публічних місцях

22:44

"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТОВідео

22:21

"Я б стежив за своїм меню": Байден натякнув, що Пригожина можуть отруїти

21:34

На саміті НАТО делегація США розлютилася на Зеленського: у Держдепі зробили заяву

21:33

ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

21:11

Експерти назвали 5 інгредієнтів, які категорично не можна змивати в раковину

21:05

"Не триватиме вічно": Байден спрогнозував строки закінчення війни в Україні

20:31

"Зупиню зернову угоду": Путін погрожує Україні

20:13

Заперечував існування України: "Пашу-Мерседеса" викрили на нових злочинах

19:49

Таємні сенси: дизайнер першої леді розкрила секрет весільної фати Дорофєєвої

19:43

Суперечить базовим потребам громадян: у НБУ розкритикували ініціативу Шурми щодо заборони готівки – ЗМІ

19:36

ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям у Токмаку: у окупантів дуже багато 200-х

19:20

Російський генерал показав, наскільки контрнаступ є успішнимПогляд

19:19

Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

18:20

Як правильно – по четвергаМ чи по четвергаХ: Авраменко дав несподівану відповідь

18:19

Путін віддав наказ: у Росії затримали Суровікіна і 13 офіцерів – WSJ

18:11

Росіяни в істериці звинувачують Путіна: в МОК прийняли скандалне рішення щодо участі РФ в Олімпіаді

17:48

Дівчина показала лайфхак, як легко і швидко кинути палити: прийде огидаВідео

Реклама
17:48

Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак

17:45

Тому Круз планує зняти фільм у космосі за 200 млн доларів

17:35

Денис Казанський. В армії РФ почався бунт, Попов - перша ластівкаВідеоблоги

17:05

Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон УкраїниФото

17:02

Для чого на тертці кожна сторона: проста відповідь здивує господинь

16:56

Іди на ручки: чому кішка не любить сидіти на руках і як її умовити

16:54

Учасниця "Холостяка" набрала 10 кілограм і похвалилася фігурою

16:50

Gepard, Biber та багато обладнання: Німеччина передала Україні допомогу

16:48

Що таке касетні боєприпаси і чому вони заборонені (інфографіка, відео)

16:46

Журналісти показали ступінь руйнації садиби Терещенків в центрі Києва: фотоФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти