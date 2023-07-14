У Кривому Розі влучання: окупанти вдарили по комунальному підприємству

Комунальне підприємство зазнало сильних руйнувань. У місті також зачепило транспортне підприємство і два житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік.

https://glavred.net/ukraine/v-krivom-roge-popadanie-okkupanty-udarili-po-kommunalnomu-predpriyatiyu-est-ranenyy-10485574.html Посилання скопійоване

Наслідки удару окупантів по Кривому Розі 14 липня/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти під час атаки на Кривий Ріг у ніч на 14 липня влучили у комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля була знищена, ще три – понівечені.

Крім цього, була побита спецтехніка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Під час атаки загарбників у місті також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

відео дня

Постраждав 56-річний чоловік. Він проходитиме лікування вдома.

В ОВА зазначили, що українські воїни з Повітряного командування "Схід" збили 6 ворожих "Шахедів" у Дніпропетровській області за цю ніч. Але усі повітряні цілі ліквідувати не вдалося, після цього у Кривому Розі були зафіксовані прильоти.

Нагадаємо, РФ у ніч на 14 липня в грозу атакувала Україну, на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи. В Україні оголошувалася загроза застосування окупантами балістичного озброєння. Південь держави був атакований дронами, які довелося збивати під час грози.

Атака окупантів на Україну 13 липня

Нагадаємо, російські окупанти також атакували Україну ракетами і дронами у минулу ніч, 13 липня. У Києві були пошкоджені багатоповерхівки через ворожі дрони. У Солом'янському, Шевченківському, Подільскому та Дарницькому районах прогриміли вибухи. Уламки пошкодили житлові будинки в деяких районах столиці. Загинула людина, були постраждалі.

Пізніше в КМВА уточнили, що у Києві є постраждалі у Дарницькому районі – 19-річна дівчина та 23-річний хлопець. Їх госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями склом. Зараз вони знаходяться в задовільному стані.

Країна-окупант Росія вночі 13 липня здійснила комбіновану атаку території України. На західну частину країни летіли ракети "Калібр", Київ був атакований безпілотниками Shahed. Вибухи прогриміли у Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській та інших містах і регіонах.

Читайте також: