УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві за вечір сталося відразу дві стрілянини: перші подробиці

28 січня 2022, 00:00

Інцидент стався на вулиці Каховській. Водій залишився живий. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

false
У Києві розстріляли позашляховик

У Дніпровському районі Києва невідомі чотири рази вистрілили по позашляховику Lexus. Про це повідомляє один з місцевих Телеграм-каналів.

Інцидент стався на вулиці Каховській. Водій залишився живим. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Відзначається, що по цьому автомобілю вже стріляли два тижні тому.

false

"Тоді потрапили в задню частину, пробили крило, а ще одна куля пролетіла крізь салон. Цього разу кулі потрапили в бічне скло пасажира, колесо і двері", - йдеться в повідомленні.

На перехресті вулиць Каховська і Челябінська невідомі вистрілили чотири рази у позашляховик і зникли. Постраждалих немає.

Реклама

Швидше за все, постріл здійснювався і травматичної зброї посиленої дії. За даними ЗМІ, власника авто звуть Рзаєв Ельсевар Таріх Огли, він 1966 року народження.

Також у Голосіївському районі, на вулиці Паньківській сталося зухвале пограбування. Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї і забрали близько десяти мільйонів гривень. На щастя, потерпілий живий. На місці працює поліція.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Читайте також:

viber
новини Києва обстріли стрільба
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві за вечір сталося відразу дві стрілянини: перші подробиці». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграФінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаГороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумеранга Гороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробуванняГороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробування Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюНаймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішою Як напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтологаЯк напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтолога
00:51

Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

00:42

Чому потрібно регулярно їсти грейпфрут - відповідь дієтолога

00:07

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2022: Левам – неймовірні зміни, Рибам - плітки заздрісниківВідео

00:00

У Києві за вечір сталося відразу дві стрілянини: перші подробиці

27 січня, четвер
23:30

Родинам загиблих у Дніпрі військових сплатять компенсації та оплатять похоронВідео

Реклама
23:24

Які речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальніВідео

23:10

Байден поспілкувався із Зеленським: обговорили деескалацію та фінансову допомогу

23:05

Яка спеція може "розігнати" роботу кишківника - коментар нутриціолога

22:33

На Чернігівщині пішов з молотка пам'ятник Леніну: скільки за нього виторгували

22:26

У МЗС різко відповіли Німеччині про вступ України до НАТОВідео

21:54

Україну завалить снігом: погода до кінця січня буде морозноюВідео

21:13

У МВС розповіли нові подробиці розстрілу військових у ДніпріВідео

21:00

Про вступ України до НАТО поки не йдеться - МЗС НімеччиниВідео

20:49

Ціни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчанняВідео

20:40

Кривава стрілянина в Дніпрі: командувач Нацгвардії подав у відставкуВідео

20:37

Це просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характеромВідео

20:24

Вчені знайшли нову неочевидну ознаку смерті у літніх людей

20:09

Побиття до смерті та самогубства: що передувало масовому розстрілу в ДніпріВідео

20:01

"Якби я вийшов у прямий ефір, або на Майдан": Данилко виправдався за виконання пісні про БандеруВідео

19:52

Марія Бурмака повідомила трагічну новину: загинув її колишній чоловік

Реклама
19:49

Лікар назвала напій, який може спалювати небезпечний жир у животі

19:47

Як прибрати мішки під очима: 5 потужних засобів народної аптечки

19:30

До 60 тисяч на добу: названо терміни спалаху коронавірусу в УкраїніВідео

19:24

"Серйозна загроза": в Росії відреагували на можливу висилку посла з США

19:21

Майже 30 за долар: як сильно падатиме гривняПогляд

19:01

Білик робила пластику: хірург розповів, чому б не зважився "переробляти" обличчя співачки

18:38

Накинувся з пістолетом і жорстоко бив: під Дніпром по-звірячому зґвалтували дівчинкуВідео

18:13

Бійня на Південмаші: як все відбувалося і мотиви 20-річного нацгвардійця-вбивціВідео

18:07

Фінансова удача, достаток і благополуччя: названі самі грошові дні лютого 2022 за місячним календаремВідео

18:00

"Був ввічливим і чистюлею, але не тягне на жертву": все про солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службіВідео

17:55

Світ навиворіт - новий сезон: названа дата прем'єриВідео

17:54

Зеленський терміново проведе розмову з Байденом: що обговорюватимутьВідео

17:26

Загрожує довічний термін: нацгвардійцю повідомили про підозруВідео

17:05

Гороскоп на лютий 2022 року для Раків: почнеться смуга везіння, астролог назвала датуВідео

17:03

Україна розраховує на фінансову підтримку від Франції

17:00

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

16:58

"Чергове однооке фото": Галкін показав Аллу Пугачову з несподіваного ракурсу

16:47

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

16:42

Українців готують до нового локадуна: названо причини та терміниВідео

16:18

Який симптом поширеного раку проявляється після прийому їжі - відповідь вчених

Реклама
16:11

"Військ стає все більше": Кулеба пояснив, чому Росія не наступає на УкраїнуВідео

16:08

Боксерка з модельною зовнішністю Авріл Маті відправила фанатів в нокаут ідеальним тілом в бікіні

15:51

Під 40 гривень за літр бензину: в Україні підскочили ціни на АЗСВідео

15:33

В Україну йде потужний циклон MarieВідео

15:31

Як зняти обручку з пальця: 7 швидких способів

15:22

"Вирішив, що він герой гри": жорстокості нацгвардійця, який убив товаришів в Дніпрі, знайшли поясненняВідео

15:21

"60-70 тисяч хворих на добу": у "Слузі народу" дали прогноз щодо нової хвилі коронавірусу

14:57

Ні в чому не кається: боєць НГУ дав перші свідчення після розстрілу людейВідео

14:36

Метінвест за рік витратив 17 мільярдів на оновлення підприємств у Кривому РозіФото

14:29

Ціни на опалення злетять до 40 гривень: кому і коли світить подорожчанняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти