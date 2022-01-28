У Києві за вечір сталося відразу дві стрілянини: перші подробиці

У Києві розстріляли позашляховик

У Дніпровському районі Києва невідомі чотири рази вистрілили по позашляховику Lexus. Про це повідомляє один з місцевих Телеграм-каналів.

Інцидент стався на вулиці Каховській. Водій залишився живим. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Відзначається, що по цьому автомобілю вже стріляли два тижні тому.

"Тоді потрапили в задню частину, пробили крило, а ще одна куля пролетіла крізь салон. Цього разу кулі потрапили в бічне скло пасажира, колесо і двері", - йдеться в повідомленні.

На перехресті вулиць Каховська і Челябінська невідомі вистрілили чотири рази у позашляховик і зникли. Постраждалих немає.

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Швидше за все, постріл здійснювався і травматичної зброї посиленої дії. За даними ЗМІ, власника авто звуть Рзаєв Ельсевар Таріх Огли, він 1966 року народження.

Також у Голосіївському районі, на вулиці Паньківській сталося зухвале пограбування. Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї і забрали близько десяти мільйонів гривень. На щастя, потерпілий живий. На місці працює поліція.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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