РФ готує масований ракетний удар: названо ймовірні терміни нових обстрілів

З вересня РФ випустила по Україні орієнтовно 1500 "Шахедів", нагадав Іван Киричевський.

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Іван Киричевський попередив про нові обстріли РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook і. Кірічевського , defence-ua.com

Російські окупанти зробили ставку на дрони-камікадзе як інструмент виснаження системи ППО України, заявив військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

"Коли росіяни вирішать, що вони вже досягли достатнього ступеня виснаження нашої інфраструктури за допомогою дронів, то можуть і піти на кампанію ударів далекобійними крилатими ракетами, щоб в стислі терміни отримати стратегічний результат з впливом на весь подальший хід війни", - пише він в Facebook.

Разом з тим експерт підкреслив, що крилаті ракети РФ є стратегічною зброєю, тому що призначені для застосування в обмеженій кількості випадків, які дійсно можуть дати стратегічний ефект.

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"Але коли може настати той період, коли росіяни вирішать "пора" – питання хороше, тому що це може зайняти і кілька місяців, і кілька тижнів. Без прив'язки до пори року і кліматичного сезону", - уточнив він.

Військовий експерт зазначив, що "Шахеди "можна характеризувати як масову і "допорогову" зброю, тому що росіянам на такі дрони не треба ставити бортові комп'ютери, відповідно для їх складання треба менше електроніки.

Він також звернув увагу на те, що за вересень – початок грудня 2023 року, росіяни випустили орієнтовно 1500 "Шахедів", при цьому це вже навіть не є предметом обговорення для ЗМІ.

"Окрему проблему створюють постійні пуски росіянами ракет типу Х-59 з літаків тактичної авіації по об'єктах по лінії фронту, мінімум 1 або ж кілька на добу", - зазначив він.

Експерт пояснив, що ракети Х-59МК2 являють собою досить потужну зброю: при відносно малій довжині корпусу в 4,2 метра і геометрії для зниження радіолокаційної помітності вони має бойову частину масою 310 кілограмів і можуть бити на 280 кілометрів.

"Словом, не менш потужне, ніж стратегічні Х-101 і "Калібр", а збивати складніше. Це не рахуючи того, що росіяни в окремі дні вийшли на цифру більш ніж в 100 скинутих крилатих бомб з модулями УМПК на добу, як інструмент фронтової авіації. Схоже, всі можливі ресурси Росія зосередила саме на тому, щоб і далі підтримувати на потрібному рівні боєздатність свого угруповання в 400 літаків і вертольотів, залучених для війни проти України. Яка, за всіма розрахунками, повинна була б давно "посипатися" в технічному плані", - додав Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Раніше в ЗСУ пояснили, чому не змогли збити всі дрони. Російські дрони-камікадзе заходили в повітряний простір України з півдня, розповів Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося про те, що вночі з 11 на 12 грудня російські війська здійснили атаку на територію України за допомогою безпілотників-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 9 з 15 безпілотників.

За даними військових, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе з окупованого Криму. Цього разу пуски були здійснені з району Балаклави.

Як відомо, 11 грудня окупанти здійснили атаку на Україну дронами та балістичними ракетами. Всі цілі ворога були знищені за допомогою ППО. Безпілотники "Shahed" запустили з окупованого Криму, з районів Чауда і Бельбек. Зафіксовано 18 випусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

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