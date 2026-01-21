У Києві під час робіт помер слюсар: Кличко розповів, що насправді сталося

Що відомо:
- 19 січня у квартирі одного з будинків Києва помер слюсар
- Йому було 60 років
- Причини смерті наразі з’ясовують
У Києві під час виконання робіт у квартирі одного з будинків 19 січня помер один слюсар. Чоловікові було 60 років. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Щодо інформації, яку ширять про смерть двох слюсарів у столиці. Як зʼясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику в квартирі одного з будинків", - заявив мер столиці.
За його словами, причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти.
Раніше народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що у Києві через перенавантаження загинули два слюсарі аварійних бригад. За його словами, бригад на місто не вистачає, тому працівники змушені працювати по 2-3 доби без перерви.
Яка ситуація в Києві
Як повідомили в Київській ОВА, стан енергосистеми залишається складним через постійні атаки росії на енергетичні об’єкти. Ремонтні бригади працюють безперервно.
У Києві та області ситуація ускладнена морозами. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці.
"Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - йдеться у повідомленні.
Водопостачання у столиці відновлено. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, триває перегляд роботи критичної інфраструктури та очікується допомога від партнерів.
Нагадаємо, за словами нардепа Олексія Кучеренка, у багатьох працівників аварійних бригад у Києві зафіксовані обмороження та серйозне виснаження.
Також у будинках Лівобережжя Києва, які залишилися без світла через російські обстріли, електропостачання можуть відновити до кінця тижня. На повернення опалення в окремих будинках можуть знадобитися тижні, повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
Як повідомляв Главред, ДТЕК у столиці ліквідовує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- та холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла наразі 4 000 багатоповерхівок із 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.
