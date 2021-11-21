У Києві під час хресного ходу дерево впало на дружину протоієрея, вона померла

Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього на Вирлиці.
Трагедія сталася в Києві в суботу, 20 листопада - під час сильного пориву вітру дерево на смерть придавило жінку, їй було 35 років.
Як повідомили на Facebook-сторінці храму Єрусалимської ікони Богородиці, біда сталася під час хресного ходу до престольного свята в церкві святого мученика Валерія Мелітинського в Гідропарку.
Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього на Вирлиці.
"Під час хресного ходу при пориві вітру на матінку Марію впало дерево, і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років. У батюшки залишилося четверо дітей", - йдеться в повідомленні.
Раніше йшлося про те, що у Львові на території Стрийського парку стався потужний ураган. Унаслідок цього дерево впало на двох людей, вони загинули на місці. Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець і дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.
Вас може зацікавити:
- У сорочці народилися: у Полтаві дерево з гуркотом впало прямо на кафе
- Під Києвом через люту негоду загинули дві людини - на них впало дерево
- "Обидві ноги - хрясь навпіл": у Дніпрі на пенсіонера звалилося дерево і зламало йому кінцівки
- 4-річна дівчинка у комі: у Кременчуці в садку на дітей звалилося дерево
- Зривав дахи, валив дерева на авто: у Києві вирував потужний штормовий вітер