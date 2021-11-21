У Києві під час хресного ходу дерево впало на дружину протоієрея, вона померла

Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря / facebook.com/jv.kiev.ua

Трагедія сталася в Києві в суботу, 20 листопада - під час сильного пориву вітру дерево на смерть придавило жінку, їй було 35 років.

Як повідомили на Facebook-сторінці храму Єрусалимської ікони Богородиці, біда сталася під час хресного ходу до престольного свята в церкві святого мученика Валерія Мелітинського в Гідропарку.

Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього на Вирлиці.

"Під час хресного ходу при пориві вітру на матінку Марію впало дерево, і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років. У батюшки залишилося четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

Раніше йшлося про те, що у Львові на території Стрийського парку стався потужний ураган. Унаслідок цього дерево впало на двох людей, вони загинули на місці. Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець і дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.

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