4-річна дівчинка в комі: у Кременчуці в садку на дітей звалилося дерево

Дерево впало на дітей / Нацполіція

У Полтавській області в місті Кременчук на території дитячого садка дерево обвалилося на малюків і вихователя.

Як повідомляє пресслужба поліції області, в результаті впавший стовбур сильно травмував 5-річного хлопчика і 4-річну дівчинку, також постраждала і сама вихователь.

Відзначається, що в момент падіння тополі в цей час у дворі садка прогулювалися 18 дітей.

За фактом НП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація -ч.2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей) КК.

Розпочато слідство, деталі та обставини події з'ясовуються.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент стався в дитсадку №19.

У хлопчика медики діагностували перелом стегна. Дівчинку помістили в реанімацію - дитина знаходиться в комі. Виховательку з травмами госпіталізували до місцевої лікарні.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко розповіла, що зараз одну дитину перевели в травматологічне відділення.

"Стан дівчинки - критичний", пише Кременчуцька газета.

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Попередньо стало відомо, що коли діти гуляли в павільйоні і коли піднявся вітер, вихователька повела їх в групу - в цей момент і сталася подія.

Зазначається також, що дерево було не аварійне.

Мер Кременчука Віталій Малецький заявив про створення спеціальної комісії з розслідування.

Раніше повідомлялося, що в одному з дитячих садків міста Запоріжжя вихователі знущалися над дітьми і змушували вихованців носити "антіковідние намиста" з часником. Люди жартують, що, можливо, в садку навала вампірів.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині потрапив у скандал дитячий садок "Малюк". Мама дитини, яка тільки прийшла в дошкільний заклад вперше, заявила про цькування і вимагання грошей з боку виховательок.