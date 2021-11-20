Зривав дахи, валив дерева на авто: у Києві вирував потужний штормовий вітер

У Києві були потужні пориви вітру / Фото Reuters

У суботу, 20 листопада, в Києві потужний штормовий вітер став причиною надзвичайних ситуацій. У різних районах міста сталися НП.

Через пориви вітру падали дерева, а результаті були пошкоджені автомобілі. Крім того, з дахів будинків вітер зривав шматки покрівлі, повідомляє ресурс Dtp.kiev.ua в Facebook.

Відзначається, що один з водіїв на відеореєстратор зафіксував, як в Голосіївському районі частина даху зірвалася і впала прямо на проїжджаючі автомобілі. Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській.

Шматок покрівлі зірвався з багатоповерхівки і впав на авто. За словами очевидців, обійшлося без жертв і постраждалих.

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Крім того, у Святошинському районі на житловому масиві Новобіличі величезне дерево не витримало вітру і обвалилося на припаркований легковик Ford, майже повністю "поховавши" транспорт під своїми гілками, передає Київ Оперативний.

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У той же час в районі Столичного шосе, на вулиці Генерала Матикіна, на мікроавтобус, що стоїть біля житлового будинку, теж впало дерево.

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Ще одна НП зафіксована на виїзді з Києва - на повороті з водогону в бік столиці чергове аварійне дерево впало на BMW. В результаті були пошкоджені не тільки авто, але і дроти.

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За даними синоптиків, у Києві в неділю, 21 листопада, без істотних опадів, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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