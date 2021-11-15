У Києві таксист Uber знепритомнів, авто з пасажиркою врізалося в дерево

Таксист знепритомнів і влетів у дерево/ скріншот facebook.com/operativeukr

Увечері в неділю, 14 листопада, в Києві сталася смертельна ДТП - водієві автомобіля KIA, який працював в службі таксі Uber, стало зле. Він знепритомнів за кермом. В результаті транспортний засіб відкинуло на узбіччя. В цей час в салоні перебувала пасажирка.

Аварія сталася на вулиці Олени Теліги, повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Некерований автомобіль перелетів через бордюр тротуару, протаранив стовп електропередач і дерево.

Прокинувшись після ДТП, пасажирка одразу викликала швидку. Але медики, які прибули на місце інциденту, лише констатували смерть водія.

На місці ДТП дві бригади швидкої медичної допомоги, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група Нацполіції.

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Обставини та причини смертельної ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.

Як повідомляв Главред, 15 липня водій столичного тролейбуса помер прямо за кермом. Він встиг зупинити транспорт. Інцидент стався на перехресті вулиць Мостицької та Вишгородської.

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