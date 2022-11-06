У Києві склалася важка ситуація зі світлом: що відбувається

Економія електроенергії / УНІАН, Вікіпедія

Станом на вечір, 6 листопада, в Києві спостерігається важка ситуація із забезпеченням споживачів електроенергії.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, вводяться стабілізаційні відключення.

"Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів у столиці важка. Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізувати енергосистему. Не допустити масового відключення", - написав він.

Тимошенко пояснив, що тимчасові відключення, які тривають зараз, повністю контрольовані.

"Наша лють в такі моменти і безпорадність – це те, чого і хотів досягти ворог, атакуючи енергооб'єкти. Тому працюємо, не панікуємо. Все буде добре!"- додав він.

Відключення світла в Україні

У YASNO раніше розповіли, що в Україні відключення світла ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.

Аварійні застосовуються, коли інфраструктура пошкоджена внаслідок обстрілів окупантів РФ. Такі відключення можуть затягнутися на невизначений час.

Стабілізаційні відключення вводяться для збалансування роботи енергетичних мереж за вказівкою Укренерго.

В Укренерго пояснили, чому так відбувається - в одних українців довго немає світла, а в інших його відключають.

Справа в тому, що диспетчери стежать не за будинками, а за енергетичними мережами. Де споживання перевищує дозволені норми, там світло відключають.

У великих містах є будинки, які живляться від ліній, що забезпечують електропостачання лікарень, шкіл, водоканалів і критичних об'єктів, які відключати не можна.

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