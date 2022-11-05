В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країни

На Київ і ще 7 регіонів 5 листопада чекають аварійні відключення світла - Укренерго / ua.depositphotos.com

В Україні скасували планові погодинні відключення світла в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Замість них впроваджуються аварійні відключення електропостачання. Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що у вихідні дні люди споживають більше електроенергії, ніж у будні.

Як повідомили в Укренерго, у Києві та 7 областях країни вже не працюють графіки погодинних відключень, про які оголосили вранці, 5 листопада. Замість них впровадили екстрені аварійні відключення.

"З ранку країна споживає електроенергії більше, ніж в робочі дні – четвер і п'ятницю. Тому, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо", – зазначено в заяві компанії.

Де будуть аварійні відключення світла в Україні 5 листопада

Київ

Київська область

Чернігівська область

Черкаська область

Житомирська область

Сумська область

Харківська область

Полтавська область

Укренерго вже передала операторам розподільних мереж (обленерго) нові дані щодо обсягів обмеження електрики. Українців просять економити електроенергію, особливо вранці і ввечері.

Відключення світла в Україні

У ресурсопостачальній організації YASNO раніше розповіли, що в Україні відключення світла ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.

Аварійні застосовуються, коли інфраструктуру пошкоджено внаслідок обстрілів окупантів РФ. Такі відключення можуть затягнутися на невизначений час.

Стабілізаційні відключення впроваджуються для збалансування роботи енергетичних мереж за вказівкою Укренерго.

В Укренерго пояснили, чому так відбувається - в одних українців довго немає світла, а в інших його відключають.

Справа в тому, що диспетчери стежать не за будинками, а за енергетичними мережами. Де споживання перевищує дозволені норми, там світло відключають.

У великих містах є будинки, які живляться від ліній, що забезпечують електропостачання лікарень, шкіл, водоканалів і критичних об'єктів, які відключати не можна.

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