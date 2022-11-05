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В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країни

5 листопада 2022, 13:48

Графіки погодинних планових відключень скасовані через високий рівень споживання населенням електроенергії, повідомили в державній компанії Укренерго.

Світло, відключення
На Київ і ще 7 регіонів 5 листопада чекають аварійні відключення світла - Укренерго / ua.depositphotos.com

В Україні скасували планові погодинні відключення світла в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Замість них впроваджуються аварійні відключення електропостачання. Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що у вихідні дні люди споживають більше електроенергії, ніж у будні.

Як повідомили в Укренерго, у Києві та 7 областях країни вже не працюють графіки погодинних відключень, про які оголосили вранці, 5 листопада. Замість них впровадили екстрені аварійні відключення.

"З ранку країна споживає електроенергії більше, ніж в робочі дні – четвер і п'ятницю. Тому, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо", – зазначено в заяві компанії.

Де будуть аварійні відключення світла в Україні 5 листопада

  • Київ
  • Київська область
  • Чернігівська область
  • Черкаська область
  • Житомирська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Полтавська область

Укренерго вже передала операторам розподільних мереж (обленерго) нові дані щодо обсягів обмеження електрики. Українців просять економити електроенергію, особливо вранці і ввечері.

Відключення світла в Україні

У ресурсопостачальній організації YASNO раніше розповіли, що в Україні відключення світла ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.

Аварійні застосовуються, коли інфраструктуру пошкоджено внаслідок обстрілів окупантів РФ. Такі відключення можуть затягнутися на невизначений час.

Стабілізаційні відключення впроваджуються для збалансування роботи енергетичних мереж за вказівкою Укренерго.

В Укренерго пояснили, чому так відбувається - в одних українців довго немає світла, а в інших його відключають.

Справа в тому, що диспетчери стежать не за будинками, а за енергетичними мережами. Де споживання перевищує дозволені норми, там світло відключають.

У великих містах є будинки, які живляться від ліній, що забезпечують електропостачання лікарень, шкіл, водоканалів і критичних об'єктів, які відключати не можна.

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