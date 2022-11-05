В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країни

Графіки погодинних планових відключень скасовані через високий рівень споживання населенням електроенергії, повідомили в державній компанії Укренерго.
В Україні скасували планові погодинні відключення світла в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Замість них впроваджуються аварійні відключення електропостачання. Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що у вихідні дні люди споживають більше електроенергії, ніж у будні.
Як повідомили в Укренерго, у Києві та 7 областях країни вже не працюють графіки погодинних відключень, про які оголосили вранці, 5 листопада. Замість них впровадили екстрені аварійні відключення.
"З ранку країна споживає електроенергії більше, ніж в робочі дні – четвер і п'ятницю. Тому, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо", – зазначено в заяві компанії.
Де будуть аварійні відключення світла в Україні 5 листопада
- Київ
- Київська область
- Чернігівська область
- Черкаська область
- Житомирська область
- Сумська область
- Харківська область
- Полтавська область
Укренерго вже передала операторам розподільних мереж (обленерго) нові дані щодо обсягів обмеження електрики. Українців просять економити електроенергію, особливо вранці і ввечері.
Відключення світла в Україні
У ресурсопостачальній організації YASNO раніше розповіли, що в Україні відключення світла ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.
Аварійні застосовуються, коли інфраструктуру пошкоджено внаслідок обстрілів окупантів РФ. Такі відключення можуть затягнутися на невизначений час.
Стабілізаційні відключення впроваджуються для збалансування роботи енергетичних мереж за вказівкою Укренерго.
В Укренерго пояснили, чому так відбувається - в одних українців довго немає світла, а в інших його відключають.
Справа в тому, що диспетчери стежать не за будинками, а за енергетичними мережами. Де споживання перевищує дозволені норми, там світло відключають.
У великих містах є будинки, які живляться від ліній, що забезпечують електропостачання лікарень, шкіл, водоканалів і критичних об'єктів, які відключати не можна.
Інші новини:
- На Україну чекає дуже складна зима: тарифи не зміняться, але доведеться "економити тепло" – міністр
- Як найкраще економити електроенергію вдома
- Як економити воду і електроенергію під час прання в машинці: три важливих правила