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У трьох областях аварійно вимикатимуть світло: в Укренерго розповіли, де не буде електрики

3 листопада 2022, 09:20

У Києві та семи областях діятиме погодинне відключення електроенергії.

У трьох областях аварійно вимикатимуть світло: в Укренерго розповіли, де не буде електрики
У трьох областях аварійно вимикатимуть світло/ УНІАН

В Україні у четвер, 3 листопада, продовжаться відключення електроенергії у низці областей. При цьому застосовуватиметься як аварійне, так і погодинне вимкнення світла.

Про це розповіли у НЕК "Укренерго". Зазначається, що диспетчерський центр компанії уже надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

Де аварійно відключатимуть світло

Графіки аварійного відключення світла (ГАВ) продовжать діяти у Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях.

Зазначається, що обмеження, які будуть застосовуватися, стосуватимуться усіх категорій споживачів.

Де світло відключатимуть за графіком

Графіки погодинних відключень світла (ГПВ) діятимуть для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях

"В цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго) ", – зазначають в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір інженерами чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії.

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