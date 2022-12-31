РФ може масово вдарити по Україні під час свят: розвідка Британії назвала мету такої атаки

Російські загарбники б’ють по Україні ракетами і дронами раз на 7-10 днів, проте на свята вони можуть порушити таку схему.

РФ може масово вдарити по Україні під час свят, кажуть у британській розвідці/ Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами у найближчі дні, намагаючись таким чином зіпсувати свята і підірвати моральних дух українців.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у щоденному огляді. У розвідці зазначають РФ заради цього може навіть порушити свою звичну схему ракетних ударів.

Попереднього разу Росія атакувала Україну 29 грудня і била переважно по об'єктах енергосистеми, нагадали розвідники.

Зазначається, що країна-агресорка зазвичай б’є ракетами з інтервалом у 7-10 днів, проте на свята агресори можуть порушити цей інтервал.

"Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону", – кажуть у британській розвідці.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначав, що країна-агресорка Росія продовжить бити ракетами по критичній інфраструктурі України. Проте інтенсивність таких обстрілів зменшиться, адже в РФ вже "дуже туго" з ракетами, а Іран досі не дав для них ті ракети, на які вони розраховують.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував новий ракетний удар, який російські окупанти завдали по Україні 29 грудня. Він наголосив, що українські сили збивали, збивають і збиватимуть російські безпілотники, ракети, літаки і вертольоти.

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