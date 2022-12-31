Загроза нового масованого удару: в ГУР вирахували число ракет, що залишилися у РФ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірність нових масованих ударів окупантів РФ по цивільній інфраструктурі України.
Запасів крилатих ракет в Росії залишилося на дві-три масовані атаки по Україні, підкреслив він під час інформаційного телемарафону.
"Їх запасу (крилатих ракет - ред.)... залишилося на дві подібні атаки", - сказав він.
Очільник ГУР зазначив, що окупанти постійно збільшують інтервали між ракетними атаками та зменшують кількість ракет у кожному із залпів.
"Спочатку було, все ж пам'ятають, ракетні атаки по понеділках, раз в сім днів, потім було раз в 10 днів, зараз раз в 14-15 днів", — додав Буданов.
Він підкреслив, що на одну ракетну атаку окупантам знадобиться півтора-два місяці для того, щоб виробити необхідну кількість крилатих ракет.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.
При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
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