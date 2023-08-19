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У Києві пролунали вибухи, підіймається стовп чорного диму: що відомо

Анна Ярославська
19 серпня 2023, 11:56 оновлено 19 серпня, 12:15
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За попередньою інформацією, вибухи в столиці були побутовими. Рятувальники працюють на місці інциденту.
У Києві прогриміли вибухи
У Києві прогриміли вибухи / Колаж: Главред. Фото: ДСНС, скріншот

У суботу, 19 липня, в Києві пролунали вибухи. Повітряна тривога не оголошувалася. За попередньою інформацією, вони були побутовими. Рятувальники працюють на місці інциденту.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що в столиці спалахнула пожежа в результаті невстановлених вибухів в районі Кільцевої дороги.

Загоряння сталося в промзоні на ділянці, що знаходиться на балансі області.

відео дня

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Кадри з мсету пожежі в Києві
Кадри з місця пожежі в Києві / скріншот

Пізніше в ДСНС повідомили, що о 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні. На місце інциденту прибули рятувальники.

Тим часом у Мережі публікують кадри з місця пожежі.

Дивіться відео - У Києві пролунали вибухи, спалахнула пожежа:

Скріншот повідомлення в Telegram
Скріншот повідомлення в Telegram

Оновлено. Пожежа у Київській області виникла на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Постраждали працівники експертної служби. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. Інформація про причини досі уточнюється.

За словами Клименка, те, що сталося - точно не "приліт". Пожежники вже локалізували загоряння. Клименко закликав громадян не наближатися до місця пожежі задля власної безпеки.

У Києві пролунали вибухи, підіймається стовп чорного диму: що відомо
Пожежники вже локалізували загоряння / Фото: ДСНС

Вибухи в Києві

У ніч на 3 серпня російські окупанти знову влаштували повітряну атаку на Україну із застосуванням дронів-камікадзе. У КМВА повідомили, що в повітряному просторі біля Києва були знищені всі повітряні цілі, а це майже 15 дронів-камікадзе типу "Шахед".

У ніч на 2 серпня російські окупанти атакували Київ дронами. Всі повітряні цілі — понад 10 БпЛА — були знищені. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Інші новини:

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