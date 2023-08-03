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Вночі РФ атакувала Київ дронами: ППО знищила близько 15 "Шахедів"

Анна Ярославська
3 серпня 2023, 06:41 оновлено 3 серпня, 06:50
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У повітряному просторі біля Києва під час нічної ворожої атаки силами та засобами ППО ЗСУ були знищені всі повітряні цілі,
Дрони Шахед
Нинішня атака ударними БПЛА по Києву стала восьмою поспіль і була масованою / Фото : defence-ua.com

У ніч на 3 серпня російські окупанти знову влаштували повітряну атаку на Україну із застосуванням дронів-камікадзе. Сигнали повітряної тривоги звучали в північних, центральних, східних і південних областях. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА.

Як повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко, в повітряному просторі біля Києва під час нічної ворожої атаки силами і засобами ППО ЗСУ були знищені всі повітряні цілі, а це майже 15 дронів-камікадзе типу "Шахед".

За словами Попка, нинішня атака ударними БПЛА по Києву стала восьмою поспіль і була масованою.

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"Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено і знищено близько півтора десятків повітряних цілей", - написав він.

Даних про руйнування і жертви станом на даний момент немає.

"До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 години. Вона стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення", - додав Попко.

Нічна атака дронів

У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Київ дронами. Всі повітряні цілі - понад 10 БпЛА — були знищені. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Крім того, в ніч на 2 серпня російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе портову й промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

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