Ракетоносці готують до вильоту: у Мережі показали підготовку масованого удару РФ

На аеродромі Оленя базуються десятки літаків, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів.

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Окупанти можуть готувати нові авіаудари / Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська можуть готувати нові масовані ракетні удари по Україні.

Про це свідчать нові супутникові знімки з військового аеродрому "Оленя" в Мурманській області, повідомляє в Telegram ресурс monitoring.

На сьогодні на аеродромі базуються десятки літаків, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів.

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При цьому на опублікованих знімках зафіксовано щонайменше 10 Ту-95МС і 35 Ту-22М3.

Зокрема, на аеродромі "Оленя" перебувають:

10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

35 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 (32 з яких - донори або ж не використовуються);

3 військово-транспортні літаки Ан-12;

винищувачі Су-30СМ (вони зазвичай супроводжують бомбардувальники під час ракетних атак).

З огляду на те, яку авіацію зараз ворог зосередив на аеродромі "Оленья", OSINT-аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів.

"Відзначено дії, що вказують на підготовку до ракетних обстрілів бортів Ту-95МС, Ту-22М3", - йдеться в повідомленні.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше противник атакував Україну за допомогою 24 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Удар був спрямований по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Раніше російські окупанти атакували Україну за допомогою 35 ударних дронів Shahed-136/131 і двох зенітних керованих ракет С-300.

Сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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