У Києві хлопець вдарив в обличчя дівчину-баристу і прикрився 'роботою в КМДА'

Насправді хуліган не працює в столичній адміністрації. Він лише стажувався на роботу баристи у приватного підприємства.

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Хлопець вдарив дівчину-баристу і спробував виправдатися проблемами з батьками / скріншот

В одній з кав‘ярень Києва молодий чоловік вдарив в обличчя дівчину-баристу, оскільки йому не сподобалася кава. Хлопець влаштував скандал і заявив, що він працює в Київській міській адміністрації. Пізніше з'ясувалося, що його звуть Володимир Шевченко і в КМДА він не працює.

Як пише ТСН, конфлікт стався на ґрунті того, що відвідувачеві не зробили латте на банановому молоці. Потім бариста переробила напій, але юнака це не задовольнило, і він вирішив повернути гроші за напій. Коли дівчина відмовилася, він почав погрожувати і вдарив її.

"Ти знаєш, хто я? Я в КМДА працюю", - заявив хлопець.

відео дня

Дівчина у відповідь уточнила, чи знає він, що буває за зловживання своїм службовим становищем.

Відео інциденту з'явилося у Мережі. На кадрах видно, що вже в дверях хлопець дає дівчині ляпаса.

Пізніше хуліган хвалився в соцмережах, що йому нічого не буде, адже "вся країна знає, де він працює".

Хлопець відреагував на погрози / скріншот

Пізніше він вирішив якось виправдатися і написав пост про "складні стосунки з батьками", через які йому нібито важко контролювати емоції.

Пост Володимира Шевченка в соцмережі

За хлопця заступилася і мати, мовляв, він подивився відео, на якому окупанти обезголовлюють полоненого українського військового, і у її сина нібито виникла "психологічна травма".

У КМВА спростували, що скандальний юнак є їхнім співробітником.

Насправді хлопець сам стажується на роботу баристи у приватного підприємства, яке працює в будівлі Київського муніципалітету на правах оренди.

"Після звернення мерії орендар негайно розірвав трудові відносини з Володимиром Шевченком. Подібна поведінка неприпустима ані для співробітників структурних підрозділів КМДА, ані підрядників або партнерів Київської адміністрації. У нас нульова толерантність до насильства", – написали в пресслужбі мерії.

Як повідомляв Главред, раніше старша дочка комедійного артиста Євгена Кошового, друга президента України Володимира Зеленського, потрапила у скандал в соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про її хамську поведінку зі своїми підписниками, а також нецензуроною лексикою у відповідь на зауваження фоловерів. Зокрема, Варвара Кошова знімала ролики в соціальній мережі й накладала на них музику виконавців країни-агресора.

Раніше в Одесі розгорівся мовний скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування. Там відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою.

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