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Дочка Кошового оскандалилася хамською поведінкою і російською музикою

Олена Кюпелі
20 квітня 2023, 16:51 оновлено 20 квітня, 17:05
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Старша дочка Євгена Кошового Варвара потрапила в неприємний скандал. Що скаже тато?
Варвара Кошова потрапила в скандал в Тіктоку
Варвара Кошова потрапила в скандал в ТікТоку / Фото соціальні мережі

Варвара Кошова, старша дочка комедійного артиста Євгена Кошового, друга президента України Володимира Зеленського, потрапила в негарний скандал в соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про її хамську поведінку зі своїми підписниками, а також матюки, у відповідь на зауваження фоловерів. Зокрема, Кошова знімала ролики в соціальній мережі ТikТok і накладала на них музику російських виконавців, на що справедливо вказали її підписники.

Тим часом, 15-річна школярка в досить агресивній і вульгарній манері стала грубіянити людям, а також намагатися "виплисти" з цієї ситуації, але по-своєму.

відео дня

Серед російських виконавців, під пісні яких дочка Кошового викладала свої ролики: Монеточка, Ooes, Boulevard Depo, Face і OG Buda.

Варвара Кошова потрапила в скандал
Варвара Кошова потрапила в скандал / Обозреватель

Коли повідомлень з хейтом стало багато, вона обмежила можливість коментувати деякі відео з російськими звуками. Однак виданню Обозреватель вдалося заскринити їх перед зникненням.

Нагадаємо, раніше Варвара Кошова здивувала своїх фоловерів різкими змінами в зовнішності.

Раніше також стало відомо про те, що путініст Філіп Кіркоров, який перекроїв себе з ніг до голови, не обмежився ліпосакцією, а навпаки, додав собі обсягу трохи нижче живота.

Раніше путініст Філіп Кіркоров несподівано вирішив відповісти гумористу Максиму Галкіну, який на відміну від Філі не підтримав військовий напад Росії на Україну. Зокрема, Кіркоров відреагував на жарт Галкіна щодо своїх дивних нарядів в ефірі програми "Ти не повіриш!" на пропагандистському каналі НТВ.

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