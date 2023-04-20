Дочка Кошового оскандалилася хамською поведінкою і російською музикою

Старша дочка Євгена Кошового Варвара потрапила в неприємний скандал. Що скаже тато?

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Варвара Кошова потрапила в скандал в ТікТоку / Фото соціальні мережі

Варвара Кошова, старша дочка комедійного артиста Євгена Кошового, друга президента України Володимира Зеленського, потрапила в негарний скандал в соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про її хамську поведінку зі своїми підписниками, а також матюки, у відповідь на зауваження фоловерів. Зокрема, Кошова знімала ролики в соціальній мережі ТikТok і накладала на них музику російських виконавців, на що справедливо вказали її підписники.

Тим часом, 15-річна школярка в досить агресивній і вульгарній манері стала грубіянити людям, а також намагатися "виплисти" з цієї ситуації, але по-своєму.

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Серед російських виконавців, під пісні яких дочка Кошового викладала свої ролики: Монеточка, Ooes, Boulevard Depo, Face і OG Buda.

Варвара Кошова потрапила в скандал / Обозреватель

Коли повідомлень з хейтом стало багато, вона обмежила можливість коментувати деякі відео з російськими звуками. Однак виданню Обозреватель вдалося заскринити їх перед зникненням.

Нагадаємо, раніше Варвара Кошова здивувала своїх фоловерів різкими змінами в зовнішності.

Раніше також стало відомо про те, що путініст Філіп Кіркоров, який перекроїв себе з ніг до голови, не обмежився ліпосакцією, а навпаки, додав собі обсягу трохи нижче живота.

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