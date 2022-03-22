У Києві окупанти завдали удару по району Оболонь / ДСНС

В Оболонському районі столиці України у вівторок,22 березня, в результаті загорілася вантажівка і дві будівлі. Про це повідомили в Facebook представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Повідомлення про це надійшло столичним рятувальникам 22 березня о 13:10. Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15: 00 – ліквідували. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними столичної влади, в Києві вже більше 70 житлових будинків пошкоджені в результаті обстрілів - з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - в ніч на 20 березня в результаті обстрілу російськими окупантами сталося загоряння на парковці і в торговому центрі в Подільському районі столиці. Загорілися автомобілі на парковці і третій-четвертий поверхи торгового центру.

Повідомлялося, що в результаті обстрілу вісім людей загинули.