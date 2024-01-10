Тіло пролежало 2 місяці: у Києві знайшли мертвою ексзаступницю генпрокурора

У Києві у власній квартирі знайшли тіло мертвої колишньої заступниці генпрокурора України Ольги Колінько. Її мертву дочку Ярославу знайшли в квартирі поруч. Про це заявили в правоохоронних органах, повідомляє ZN.UA.
Ользі Колінько був 71 рік. Вже багато років вона тяжко хворіла і навіть не виходила на вулицю. За нею доглядала дочка, яка також була знайдена мертвою.
Повідомляється, що в квартиру вирішили зайти після того, як по стояку почала текти вода, а двері квартири ніхто не відкривав. Сусіди викликали працівників ЖЕКу та поліцію.
За даними Інтерфак-Україна, жінки померли в різний час. Ольга Колінько померла приблизно два місяці тому, а її дочка - 3 тижні тому.
Хто така Ольга Колінько
Ольга Колінько двічі була заступницею генерального прокурора. Вона обіймала цю посаду з 1993 по 2000 роки і з 2003 по 2005. У період між цими роками вона очолювала Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією при президенті України Леоніді Кучмі.
Колінько відома тим, що звинуватила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна в паралельній комерційній діяльності під час перебування на посаді.
Також вона вела справи ексвіцеспікера Олександра Ткаченка, депутата і тимчасового наступника Кучми на посаді прем'єрміністра України Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза та інших політиків.
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