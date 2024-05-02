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В Угорщині знайшли мертвим українського далекобійника: усі подробиці

Яна Ставська
2 травня 2024, 19:39
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Угорські правоохоронці затримали громадянина Казахстану.
В Угорщині знайшли мертвим українського далекобійника: усі подробиці
Поліція не називає мотиви убивці / Колаж Главреда. Фото: УНІАН,yeniakit.com.tr

В Угорщині 1 травня знайшли мертвим громадянина України - водія-далекобійника. За даними правоохоронців, його було вбито.

Як пише пресслужба ГУ поліції Будапешта, до інциденту може бути причетний громадянин Казахстану. Напередодні між чоловіками сталася сварка, яка перетворилась на бійку.

Громадянин Казахстану та українець перебували в одному будинку. Поліція зʼясувала, що чоловік завдав українцю важких ножових поранень - той загинув на місці.

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Імовірного убивцю затримали на місці злочину. Поліція відкрила провадження за підозрою у вбивстві.

Натомість Blikk уточнює, що чоловіки - обидва далекобійники. У день трагедії вони обидва відпочивали на території автотранспортної компанії у районі Сороксар. Медики не змогли врятувати життя українцеві.

Напади на українців за кордоном - останні новини

Як писав Главред, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня.

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Раніше в одному з ресторанів Чехії офіціант вирішив низькопробно пожартувати і разом із колегами увімкнув гімн Росії та сирену для українок.

У 2022 році в Італії знайшли мертвою 23-річну українку Анастасію Алашрі, яка в березні втекла в цю країну разом зі своїм чоловіком і трирічним сином. Останнього поліція затримала за підозрою у вбивстві жінки.

Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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