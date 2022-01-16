У Києві миші і таргани атакували десятки квартир

Таргани і миші атакували десятки квартир / http://pim7.info

В Києві жителі 12-поверхівки, розташованої на вулиці Богатирській, 4 скаржаться на навалу мишей і тарганів.

Як повідомляє Обозреватель, тварини вже атакували десятки квартир.

"У будинку живуть миші. Причому живе їх багато. Прекрасно добігають до останнього поверху в пошуках їжі. У будинку навала тарганів. З 96 квартир в будинку 75 квартир заселені цими гадами. Скарги були, підписи були, збори були. І все. Мешканці нічого не добилися", - сказано в повідомленні.

Крім цього, мешканці скаржаться і на інші плачевні проблеми будинок. У будівлі безліч тріщин в стінах, їх покрила цвіль і мох. Також в будинку протікає дах. Вода вже дісталася з 12 до 7-8 поверхів.

Нагадаємо, раніше на вулиці Ярославів Вал у центрі Києва Діггер Олексій Лафа (дослідник підземних об'єктів, - ред) перетворив свою п'ятикімнатну квартиру на справжнє звалище. Побачене в оселі вражає: все завалено коробками, сумками, інструментами, пакетами, брудним посудом.

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