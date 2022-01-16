Опубліковано повний список заборонених для куріння місць: де можна отримати штраф

За куріння в недозволеному місці світить штраф від 51 до 170 гривень.
16 грудня 2021 року Верховна рада внесла зміни до деяких законів України Про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Таким чином парламент уточнив список місць, де заборонено курити.
В проекті закону №4358 перерахований перелік місць, де забороняється куріння, вживання і використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- на вокзалах і станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
Таким чином, курити можна тільки в спеціально відведених для цього місцях.
Якщо правилами нехтувати, що світить штраф від 51 до 170 гривень. А за повторне порушення протягом року, штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.
Як писав Главред, цим же законом через 18 місяців буде заборонено продаж ароматизованих і міцних сигарет.
Також з 2022 року в Україні тютюн і алкоголь ще більше зростуть в ціні, що передбачено законом №5600, прийнятого в листопаді 2021 року.
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