Опубліковано повний список заборонених для куріння місць: де можна отримати штраф

Куріння заборонено в багатьох місцях / companion.ua

16 грудня 2021 року Верховна рада внесла зміни до деяких законів України Про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Таким чином парламент уточнив список місць, де заборонено курити.

В проекті закону №4358 перерахований перелік місць, де забороняється куріння, вживання і використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я; у приміщеннях та на території навчальних закладів; у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об'єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування; у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; на дитячих майданчиках; у місцях загального користування житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі; на вокзалах і станціях; на зупинках громадського транспорту.

Таким чином, курити можна тільки в спеціально відведених для цього місцях.

Якщо правилами нехтувати, що світить штраф від 51 до 170 гривень. А за повторне порушення протягом року, штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.

Як писав Главред, цим же законом через 18 місяців буде заборонено продаж ароматизованих і міцних сигарет.

Також з 2022 року в Україні тютюн і алкоголь ще більше зростуть в ціні, що передбачено законом №5600, прийнятого в листопаді 2021 року.

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