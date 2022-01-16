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Опубліковано повний список заборонених для куріння місць: де можна отримати штраф

16 січня 2022, 13:44

За куріння в недозволеному місці світить штраф від 51 до 170 гривень.

куріння, заборона, сигарета
Куріння заборонено в багатьох місцях / companion.ua

16 грудня 2021 року Верховна рада внесла зміни до деяких законів України Про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Таким чином парламент уточнив список місць, де заборонено курити.

В проекті закону №4358 перерахований перелік місць, де забороняється куріння, вживання і використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

  1. у ліфтах і таксофонах;
  2. у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
  3. у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  4. у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  5. у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  6. у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
  7. у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  8. у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  9. у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  10. у приміщеннях гуртожитків;
  11. на дитячих майданчиках;
  12. у місцях загального користування житлових будинків;
  13. у підземних переходах;
  14. у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
  15. на вокзалах і станціях;
  16. на зупинках громадського транспорту.

Таким чином, курити можна тільки в спеціально відведених для цього місцях.

Якщо правилами нехтувати, що світить штраф від 51 до 170 гривень. А за повторне порушення протягом року, штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.

Як писав Главред, цим же законом через 18 місяців буде заборонено продаж ароматизованих і міцних сигарет.

Також з 2022 року в Україні тютюн і алкоголь ще більше зростуть в ціні, що передбачено законом №5600, прийнятого в листопаді 2021 року.

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