"Хліб і видовища": у столичному кафе миша їла випічку прямо на вітрині

У столичному кафе миша їла випічку прямо на вітрині / poltava.depo.ua

В одному з київських вуличних кафе відвідувачі помітили мишу, яка їла випічку просто на вітрині.

Відео, яке зняли перехожі, було опубліковане у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Подія сталася в одному із закладів східної кухні біля столичної станції метро "Лісова".

При цьому зазначається, що продавці чи то ігнорували нахабного гризуна, чи то просто його не помітили.

"Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звичайно, його суб'єктивна думка", – йдеться у повідомленні.

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Користувачі мережі у коментарях під відео розділилися в думках. Одні називали мишку "гарненьким малям", бажали йому смачного, а також жартували, що продукція тепер продегустована – і раз вона така смачна, то можна брати. Інші обурювалися тим, що відбувається, писали, що це антисанітарія, і що такого допускати не можна.

Раніше в одеському супермаркеті застукали мишу, яка бігала по булочках. За словами очевидців, гризун "дегустував" випічку.

Подібний випадок відбувся і в Запоріжжі. В одному з супермаркетів міста зняли ролик, на якому миша відчайдушно бігала в холодильнику з напівфабрикатами. За словами очевидців, гризун "дегустував" пельмені та млинці. На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.

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