"Рататуй шукає інгредієнти": Мережу потішило відео з мишею у супермаркеті Запоріжжя

На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.
В одному з супермаркетів Запоріжжя зняли ролик, на якому миша відчайдушно бігала в холодильнику з напівфабрикатами. За словами очевидців, гризун "дегустував" пельмені та млинці.
Відео з'явилося в Instagram-акаунті zp_news. Автори поста стверджують, що інцидент стався в магазині "Траш". На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.
Водночас користувачів ролик неабияк потішив. Вони залишили десятки коментарів.
- "Ти не ти, коли голодний",
- "Рататуй шукає інгредієнти",
- "Продукція настільки свіжа, прям жива"
- "Це директор з якості"
- "Чому без маски в магазині?"
Як повідомляв Главред, одеситів шокували відеозаписом, який зробили відвідувачі одного з місцевих супермаркетів. Там на прилавку з випічкою відвідувачі помітили мишей. "Вкуснішкі перед продажем дегустують миші. Улюблене місце гризунів – кондитерський відділ", – йдеться в повідомленні.
Раніше на камеру також потрапило відео, на якому столичний щур ласував піцою на очах у відвідувачів супермаркету. Судячи з усього, тваринка звикла до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів щуреня взагалі не боявся.