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"Рататуй шукає інгредієнти": Мережу потішило відео з мишею у супермаркеті Запоріжжя

29 листопада 2021, 11:56

На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.

миша
У холодильнику Запорізького супермаркету бігла миша / poltava.depo.ua

В одному з супермаркетів Запоріжжя зняли ролик, на якому миша відчайдушно бігала в холодильнику з напівфабрикатами. За словами очевидців, гризун "дегустував" пельмені та млинці.

Відео з'явилося в Instagram-акаунті zp_news. Автори поста стверджують, що інцидент стався в магазині "Траш". На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.

Водночас користувачів ролик неабияк потішив. Вони залишили десятки коментарів.

  • "Ти не ти, коли голодний",
  • "Рататуй шукає інгредієнти",
  • "Продукція настільки свіжа, прям жива"
  • "Це директор з якості"
  • "Чому без маски в магазині?"

Як повідомляв Главред, одеситів шокували відеозаписом, який зробили відвідувачі одного з місцевих супермаркетів. Там на прилавку з випічкою відвідувачі помітили мишей. "Вкуснішкі перед продажем дегустують миші. Улюблене місце гризунів – кондитерський відділ", – йдеться в повідомленні.

Раніше на камеру також потрапило відео, на якому столичний щур ласував піцою на очах у відвідувачів супермаркету. Судячи з усього, тваринка звикла до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів щуреня взагалі не боявся.

viber
новини Запоріжжя мыши пельмені
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