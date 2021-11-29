"Рататуй шукає інгредієнти": Мережу потішило відео з мишею у супермаркеті Запоріжжя

У холодильнику Запорізького супермаркету бігла миша / poltava.depo.ua

В одному з супермаркетів Запоріжжя зняли ролик, на якому миша відчайдушно бігала в холодильнику з напівфабрикатами. За словами очевидців, гризун "дегустував" пельмені та млинці.

Відео з'явилося в Instagram-акаунті zp_news. Автори поста стверджують, що інцидент стався в магазині "Траш". На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив до заморожених напівфабрикатів.

Водночас користувачів ролик неабияк потішив. Вони залишили десятки коментарів.

"Ти не ти, коли голодний",

"Рататуй шукає інгредієнти",

"Продукція настільки свіжа, прям жива"

"Це директор з якості"

"Чому без маски в магазині?"

Як повідомляв Главред, одеситів шокували відеозаписом, який зробили відвідувачі одного з місцевих супермаркетів. Там на прилавку з випічкою відвідувачі помітили мишей. "Вкуснішкі перед продажем дегустують миші. Улюблене місце гризунів – кондитерський відділ", – йдеться в повідомленні.

Раніше на камеру також потрапило відео, на якому столичний щур ласував піцою на очах у відвідувачів супермаркету. Судячи з усього, тваринка звикла до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів щуреня взагалі не боявся.