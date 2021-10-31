У центрі Києва чоловік перетворив 5-кімнатну квартиру на смітник – її вдалося продати

Квартира-справжнє звалище / скріншот

На вулиці Ярославів Вал у центрі Києва дигер Олексій Лафа (дослідник підземних об'єктів, – ред) перетворив свою п'ятикімнатну квартиру на справжнє звалище. Побачене в оселі вражає: все завалено коробками, сумками, інструментами, пакетами, брудним посудом.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів блогер Супер Сус. Олексій Довгий час відмовлявся від зйомки, але нарешті погодився у зв'язку з переїздом з цього будинку. Квартиру у хвилині ходьби від Хрещатика він продав за 250 тисяч доларів.

Власник житла зізнається, що більшість свого майна він не купив, а знайшов, серед якого чимало антикваріату. При цьому навколо було дуже брудно, всюди виднілася павутина, оскільки підтримувати порядок в будинку "Плюшкіна" вельми проблематично. Через це у квартирі завелися таргани, але "боротися з ними марно".

Скріншот

Скріншот

Крім Олексія, тут живе його мама. Блогер показав і її кімнату, там трохи чистіше, ніж в інших кімнатах.

Раніше в Одесі служба у справах дітей забрала 9-річного сина у жінки, яка перетворила квартиру на звалище. Дитину передали батькові.