У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі

Заміну лінолеуму він зробив за свої гроші / t.me/kyiv_n

В Оболонському районі Києва чоловік замінив лінолеум в ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі.

Чоловік неодноразово звертався з цим проханням до ЖЕКу, але заміни покриття комунальниками так і не дочекався і робив всю роботу сам, пише Telegram-канал "Київ зараз"

Заміну лінолеуму він зробив за свої гроші, але замість подяки від ЖЕКу, отримав ось таке повідомлення:

Скріншот листування / t.me/kyiv_n

У ЖЕКу заявили, що це саме їхні працівники замінили лінолеум. І "закрили" в журналі звернення громадян.

Скріншот листування / t.me/kyiv_n

Після того як чоловік обурився подібною заявою, в ЖЕКу подякували за "небайдужість і підтримку під'їзду в хорошому стані".

Раніше ми розповідали, що в Луцьку на проспекті Відродження в одному з будинків живе жінка, яка виходить зі своєї квартири через вікно-бо боїться сатани. У під'їзді встановили кодовий замок, однак вона їм принципово не користується.

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