"Код під'їзду - від сатани": у Луцьку жінка боїться диявола і лазить у квартиру через вікно

У Луцьку жінка боїться диявола / скріншот з відео

У Луцьку на проспекті Відродження в одному з будинків живе жінка, яка виходить зі своєї квартири через вікно ‒ бо боїться сатани. Про це повідомляє місцевий портал Konkurent.

У під'їзді, де живе жінка, встановили кодовий замок, проте мешканка Луцька ним принципово не користується, оскільки переконана, що "він від сатани".

Тому жінка щодня змушена виходити зі своєї квартири через вікно за допомогою сходів, які вона потім ховає в підвалі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Карпатах побудували "каплицю Господню, встановлену після явлення диявола".

На табличці написано, що каплиця споруджена на честь явлення диявола 19 Липня 2017 року о 13:28 між полониною Балтагура та горою Коман.

Тим часом, як пишуть місцеві журналісти, в обласному лісовому господарстві заявили, що будівництво цієї каплиці не погоджували і взагалі не знають, хто спорудив об'єкт.