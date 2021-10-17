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Вода текла з люстри і з розеток: харків'янин зрізав батареї, затопив 15 квартир і поїхав на роботу

17 октября 2021, 11:38

Чоловік, який навесні зрізав труби та батареї у своїй квартирі, залишив без опалення весь під'їзд.

Харків
У Харкові 60 квартир залишилися без опалення через дії сусіда з 5-го поверху / Скріншот You Tube-канал Суспільне

Житель одного з районів міста Харкова затопив 15 квартир і залишив без опалення цілий житловий будинок. Він ще навесні зрізав у своїй квартирі на п'ятому поверсі труби і батареї, після чого поїхав на заробітки. Потоп у будинку почався після того, як комунальники пустили воду для опалення. Наразі винуватця ситуації шукають сусіди, а сам він не виходить на зв'язок.

Як повідомляє Суспільне, інцидент стався в одному з будинків в районі ХТЗ. На вулиці Миру 14 жовтня комунальна служба пустила воду для опалення, після чого стався потоп. Місцеві жителі стверджують, що винуватцем інциденту є їх сусід з 5-го поверху, який, як з'ясувалося, ще навесні зрізав труби і батареї в своїй квартирі, і відправився на заробітки. Сусіди поки що не можуть з ним зв'язатися.

"Товариш ненадійний, він п'є. Перед травневими святами бачили як він виносив, зрізав ванну. Ми самі до вчорашнього дня нічого не знали, ніхто до нього туди не піднімався", - сказала Тетяна Новікова, мешканка будинку, де стався потоп.

За словами Тетяни Бондаревої, її внучка, яка живе під тією самою квартирою, розповіла, що вода текла з люстри і навіть з розеток. Щоб уникнути проблем з проводкою і пожежею, мешканці вирішили повністю відключити електрику. В іншій квартирі від води зіпсувалася навісна стеля в дитячій кімнаті. Дітей довелося відправити до бабусі, а конструкцію розібрати.

Вже 15 жовтня весь під'їзд – 60 квартир – залишився без опалення. Як розповіла очільниця районної дільниці комунального підприємства Жилкомсервіс Любов Степанова, опалення планують відновити у понеділок,18 жовтня. Причому, за її словами, через вихідні і прорив на теплотрасі наразі неможливо відключити квартиру винуватця від загальної мережі.

Юрист Роман Чумак стверджує, що якщо жителі під'їзду звернуться з колективним позовом до суду, то власник квартири буде змушений сплатити сусідам компенсацію. Якщо грошей у нього не виявиться, виконавці можуть виселити чоловіка, а його квартиру – продати, щоб покрити витрати.

viber
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