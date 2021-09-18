Людей затягнуло у помпу: у Кривому Розі троє комунальників загинули страшною смертю

Загинули троє працівників Кривбасводоканалу / dp.dsns.gov.ua

В Кривиому Розі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох осіб на одному з підприємств.

Трагедія сталася в суботу, 18 вересня, в ході виконання робіт з підвищеною небезпекою, повідомляє криворізьке районне управління поліції у Facebook.

"Повідомлення в поліцію надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, в Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло в насос", - сказано в повідомленні.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Реклама

Досудове розслідування триває.

Що відомо про загиблих комунальників у Кривому Розі

За даними ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, троє чоловіків впали в горизонтальний відстійник.

Рятувальники встановили, що тіла без ознак життя перебували в конструкції горизонтального відстійника на глибині 6 метрів.

/ Скріншот

Надзвичайники за допомогою сходів спустилися на дно відстійника і за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків. В результаті події загинули три людини (1962, 1982 і 1978 рр).

Як повідомляє ресурс Перший Криворізький, трагедія сталася під Кривим Рогом 18 вересня, загинули троє співробітників водоканалу.

/ 1kr.ua

Тіла загиблих працівників Кривбасводоканалу вже дістали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові сталася страшна НП – загинули працівники комунальної служби під час проведення ремонтних робіт в колодязі.