У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику за залиту квартиру

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.
У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику, який робив ремонт у квартирі поверхом вище. Потерпілого госпіталізували, а стрілка затримали на місці події.
Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці, повідомили в пресслужбі поліції Києва.
За попередньою інформацією, 27-річний місцевий житель прийшов до квартири поверхом вище, де проводилися ремонтні роботи, через нібито затоплення його житла, і влаштував розбірки з робітниками.
"Вони пропустили його в будинок, щоб він переконався, що все добре. Втім, через кілька хвилин сусід повернувся і захотів ще раз зайти. Один з працівників не впустив його, тому порушник вистрілив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці події", - розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.
читайте такожУ Тернополі чоловік вистрілив у дружину на очах у маленької дитиниЗа даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва, 25 січня, сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.
Також Главред писав, що в Києві затримали чоловіка, який прострілив ногу чоловікові через неякісне виконання ремонтних робіт. Патрульні поліцейські виїхали на місце події, як тільки отримали повідомлення на лінію 102. Також туди вирушили слідчо-оперативна група теруправління поліції і бригада швидкої медичної допомоги.
Читайте також:
- У Києві за вечір сталося відразу дві стрілянини: перші подробиці
- Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинку
- Кривава стрілянина в Дніпрі: нова інформація про стан постраждалих