У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику за залиту квартиру

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику / kyiv.npu.gov.ua

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику, який робив ремонт у квартирі поверхом вище. Потерпілого госпіталізували, а стрілка затримали на місці події.

Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці, повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За попередньою інформацією, 27-річний місцевий житель прийшов до квартири поверхом вище, де проводилися ремонтні роботи, через нібито затоплення його житла, і влаштував розбірки з робітниками.

"Вони пропустили його в будинок, щоб він переконався, що все добре. Втім, через кілька хвилин сусід повернувся і захотів ще раз зайти. Один з працівників не впустив його, тому порушник вистрілив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці події", - розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

читайте такожУ Тернополі чоловік вистрілив у дружину на очах у маленької дитиниЗа даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва, 25 січня, сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.

Також Главред писав, що в Києві затримали чоловіка, який прострілив ногу чоловікові через неякісне виконання ремонтних робіт. Патрульні поліцейські виїхали на місце події, як тільки отримали повідомлення на лінію 102. Також туди вирушили слідчо-оперативна група теруправління поліції і бригада швидкої медичної допомоги.

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