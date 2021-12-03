У Києві чоловік прострілив ногу робітнику за неякісний ремонт

Через неякісний ремонт чоловік прострелив киянину ногу / УНИАН

У столиці України затримали чоловіка, який прострілив ногу для киянина через неякісне виконання ремонтних робіт.

Стрілянина сталася на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі Києва, повідомляє пресслужба столичної поліції.

Патрульні поліцейські виїхали на місце події, як тільки отримали повідомлення на лінію 102. Також туди вирушили слідчо-оперативна група теруправління поліції і бригада швидкої медичної допомоги.

Зазначається, що між чоловіками виник конфлікт, причиною якого став неякісний ремонт. Словесна суперечка переросла у бійку, а потім один з чоловіків схопився за зброю і прострілив ногу другому. У поліції кажуть, що пострілів було декілька, проте лише один спричинив травму.

24-річного киянина госпіталізували до лікарні з травмою ноги. Після надання необхідної медичної допомоги його відпустили додому.

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"Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка ми виявили та вилучили револьвер "Флобер", який направили на експертизу", – розповів слідчий Святошинського управління поліції Петро Руденко.

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Нагадаємо, раніше під Києвом бізнесмен відкрив вогонь по грабіжниках, які проникли в його дім і допитували жінку й доньку, щоб ті розповіли, де заховані гроші. Господар застосував травматичну зброю, поранивши одного з грабіжників в ногу.

Крім цього, у Києві п'яний чоловік розпочав стрілянину прямо посеред вулиці. Про подію повідомили перехожі, які зателефонували на спецлінію 102. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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