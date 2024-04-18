УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху

Руслана Заклінська
18 квітня 2024, 23:47
Групу експертів не допустили до навчального центру, який начебто опинився під ударом дрона, посилаючись на потенційні ризики безпеці.
По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху
По ЗАЕС знову вдарив дрон / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Telegram Енергодар

У четвер, 18 квітня, безпілотник атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. Представників на місце події не пустили. Про це повідомила у пресслужба МАГАТЕ.

Представники моніторингу, які перебувають на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку. Проте їм відмовили в доступі до навчального центру де ймовірно був вибух, щоб оцінити масштаби інциденту. Окупанти пояснили відмову ризиками для безпеки представників МАГАТЕ.

"Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", - зазначили у повідомленні.

відео дня

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що удари безпілотників поки не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Однак він закликав негайно припинити "ці безрозсудні атаки". Гроссі також заявив, що руйнувань і постраждалих на ЗАЕС немає.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Вибухи на ЗАЕС - новини на тему

Нагадаємо, 8 квітня біля ЗАЕС вибухнув безпілотник. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив про погіршення безпекової ситуації на Запорізькій АЕС через дії російських загарбників. Росія регулярно вчиняє провокації на станції, включаючи мінування та запуск безпілотників.

Як повідомляв Главред, російські війська зімітували обстріл Запорізької АЕС із дронів, щоб звинуватити Україну у порушенні ядерної безпеки.

Також окупанти готують чергову спецоперацію на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі під "фальшивим прапором", повідомляє Генштаб ЗСУ. Їхня мета - уникнути відповідальності за навмисні руйнування ядерного обʼєкту та звинуватити Україну.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні безпілотник АЭС МАГАТЭ Запорізька АЕС війна Росії та України
Реклама

Головне за день

По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху

По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху

23:47 Україна
Буде "вибухове" літо: ЗСУ відправлятимуть "подарунки" окупантам у Крим

Буде "вибухове" літо: ЗСУ відправлятимуть "подарунки" окупантам у Крим

22:53 Україна
Україна знищила унікальну РЛС у Мордовії: "заповнити прогалину" РФ буде складно - ЗМІ

Україна знищила унікальну РЛС у Мордовії: "заповнити прогалину" РФ буде складно - ЗМІ

21:39 Світ
Всі головні новини

Популярне

Алла Пугачова разом із сім'єю терміново покинула Ізраїль - причина 43191

Алла Пугачова разом із сім'єю терміново покинула Ізраїль - причина

Помер тато Ані Лорак - співачка розбита горем 9682

Помер тато Ані Лорак - співачка розбита горем

Китайський гороскоп на завтра 19 квітня: Півням - тривожне попередження, Бикам - подорож 9129

Китайський гороскоп на завтра 19 квітня: Півням - тривожне попередження, Бикам - подорож

Головоломка для тих, у кого зір яструба: знайдіть 3 відмінності на малюнках із ведмедиком 8169

Головоломка для тих, у кого зір яструба: знайдіть 3 відмінності на малюнках із ведмедиком

Останні новини

01:35

Головоломка на перевірку IQ: знайдіть сніговика за 12 секунд

00:12

Потап на відео полив свою лисину молоком заради Насті Каменських

18 квітня, четвер
23:50

Жінка показала трюк із підводкою, який допоможе виглядати молодшеВідео

23:47

По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху

23:14

РФ зібрала 20-25 тис. солдат: в ЗСУ сказали, на які населені пункти націлився ворог

Україні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - КлочокУкраїні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - Клочок
22:53

Буде "вибухове" літо: ЗСУ відправлятимуть "подарунки" окупантам у Крим

22:30

Анонсований на травень наступ Росії вже почався: ворог визначив два напрямки

22:17

Фанати ахнули: українка-запроданка Тетяна Овсієнко запливла до невпізнання

21:39

Україна знищила унікальну РЛС у Мордовії: "заповнити прогалину" РФ буде складно - ЗМІ

Реклама
21:36

70-метрове полум'я плавить асфальт: у Харківській області стався потужний вибухВідео

21:27

Підписники не впізнали молодшу доньку Брежнєвої: виглядає, як доросла дівчинаФото

20:51

Чоловік пішов у ліс із металошукачем і знайшов рідкісний скарб

20:21

Зеленського хотіли вбити у Польщі: у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху

20:14

Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України - Шольц

19:40

На Росію чекають нальоти дронів: Україна змінила цілі для ударів, випустивши БПЛА до 3000 км

19:21

Чим категорично не можна мити скляну плиту: відповідь здивує вас

19:16

Олександр Фільчаков у Римі: у центрі уваги - захист України від атак РФ та боротьба зі злочинністю під час війни актуально

19:15

Чому США раптом вирішили надати Україні допомогуПогляд

19:14

НАТО має підготуватись до нападу: генерал Бундесверу сказав, коли РФ може атакувати

19:09

Заморозки зі снігом та дощем: в Україні лютує потужний циклон

Реклама
18:13

Почнеться "чорна смуга": яке взуття не можна взувати 19 квітня - прикмети

18:08

F-16 з'являться в Україні раніше, ніж очікувалось: прем'єр Бельгії розкрив терміни

18:02

"Не хотіла піднімати слухавку": колишня дружина Дзідзьо розповіла, які у них зараз стосунки

17:51

Україна різко відповіла грузинському премʼєру на його маячню про "українізацію"

17:50

Як позбутися молі раз і назавжди: фахівці розкрили дієвий метод

17:49

Три країни Європи побоюються нападу Путіна: на Заході назвали сценарії

17:33

Зганьбив на всю Росію: співачку Валерію підставив друг просто на ювілеї

17:16

ЗСУ завдали неочікуваних втрат РФ: Генштаб показав відео удару по аеродрому в ДжанкоїВідео

17:14

Дружина Віталія Козловського показала старшого сина співака від іншої жінки

17:03

Усі гонорари для ЗСУ: путіністка Поплавська "злила" відомих російських артистів

16:41

Коли розшукуваного Свинарчука затримають, він свідчитиме щодо Порошенка – експерт

16:41

Військкомат у Києві розшукує понад 5 тисяч осіб: кого можуть доставити до ТЦК

16:28

Росія піде у масштабний наступ влітку: у ЗСУ розкрили, яке місто під загрозою

16:26

Уже на значному терміні: Злата Огнєвіч вагітна первістком

16:21

Трампістка подала ідіотські правки до проєкту з допомогою Україні: про що вони

16:21

"Богдани" нищитимуть ворога: на фронті найближчим часом з'являться українські САУФото

16:10

З мікрофоном і гітарою: колишня Тищенко привітала себе з днем народженняя

15:58

Провели нахабну атаку: в ЗСУ відповіли, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня

15:54

Слава Камінська показала, який вигляд має її бюст після розриву імпланта

15:31

У Путіна вигадали спосіб уникнути мобілізації: у Bloomberg дізналися деталі

Реклама
15:24

Visa чи MasterCard: яку краще обрати платіжну систему

15:23

Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд грн - ЗМІ

14:53

Чи можна читати молитви з телефону: священик вразив несподіваною відповіддюВідео

14:53

Сон плюс п'ять років, вино плюс один: які звички додають роки життя

14:45

Принц Вільям зробив потужну заяву про суїцид, повертаючись до своїх королівських обов'язків

14:43

"Зникнуть назавжди": як правильно обробити територію від кліщівВідео

14:32

Сергій Стерненко. Джонсон перевзувся щодо допомоги УкраїніВідеоблоги

14:14

Чоловік виграв 500 000 доларів, побачивши знак у фільмі

14:11

Хтось наврочив: через 2 дні після ДТП у Насті Приходько сталося нове нещастя

13:55

Війська РФ влітку атакуватимуть у напрямку двох міст - полковник ЗСУ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти