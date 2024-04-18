По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху

Групу експертів не допустили до навчального центру, який начебто опинився під ударом дрона, посилаючись на потенційні ризики безпеці.

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По ЗАЕС знову вдарив дрон / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Telegram Енергодар

У четвер, 18 квітня, безпілотник атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. Представників на місце події не пустили. Про це повідомила у пресслужба МАГАТЕ.

Представники моніторингу, які перебувають на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку. Проте їм відмовили в доступі до навчального центру де ймовірно був вибух, щоб оцінити масштаби інциденту. Окупанти пояснили відмову ризиками для безпеки представників МАГАТЕ.

"Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", - зазначили у повідомленні. відео дня

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що удари безпілотників поки не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Однак він закликав негайно припинити "ці безрозсудні атаки". Гроссі також заявив, що руйнувань і постраждалих на ЗАЕС немає.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Вибухи на ЗАЕС - новини на тему

Нагадаємо, 8 квітня біля ЗАЕС вибухнув безпілотник. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив про погіршення безпекової ситуації на Запорізькій АЕС через дії російських загарбників. Росія регулярно вчиняє провокації на станції, включаючи мінування та запуск безпілотників.

Як повідомляв Главред, російські війська зімітували обстріл Запорізької АЕС із дронів, щоб звинуватити Україну у порушенні ядерної безпеки.

Також окупанти готують чергову спецоперацію на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі під "фальшивим прапором", повідомляє Генштаб ЗСУ. Їхня мета - уникнути відповідальності за навмисні руйнування ядерного обʼєкту та звинуватити Україну.

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