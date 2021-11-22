У Києві горить будівля інституту автоматики: людей евакуюють

Ліквідують вогонь 25 осіб ДСНС та 5 одиниць спецтехніки.
В Києві спалахнула пожежа в будівлі інституту автоматики, розташованому в Шевченківському районі.
На місце події вже прибули рятувальники. Вони проводять евакуацію співробітників.
Як йдеться в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні о 12: 41 на вул. Нагірна, 22 на 4 поверсі адміністративної будівлі. Вона охопила площу близько 50 квадратних метрів.
Причини пожежі встановлюються.
Також відомо, що ліквідують вогонь 25 осіб ДСНС та 5 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, у Львові стався вибух на місцевому хімічному підприємстві, розташованому в Сихівському районі міста.
Також раніше трагедія сталася в Києві на заводі "ЕМКО" - там важкий верстат впав на людей. В результаті загинуло двоє робітників.
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