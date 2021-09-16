Потужний вибух у Карпатах: очевидець розповів сумні подробиці

Подробиці вчорашнього потужного вибуху в Карпатах / Нацполіція

Один з очевидців вибуху в Карпатах, у результаті якого загинули дві людини і ще четверо отримали важкі травми, розповів про те, що сталося. Користувач Facebook під ніком Орест Малиш поділився моторошною історією того, що відбулося.

Малиш розповів, що він з друзями був у горах. У компанії було десять дорослих і двоє дітей.

"Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили поїсти і сиділи грілися біля вогню. Дітей поклали спати. Десь через 1,5 години вирішив дров зібрати і пішов за ними. У цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо", - написав чоловік.

За його словами, загинули двоє чоловіків, чотири жінки з опіками і рваними ранами госпіталізовані, у одного чоловіка — легкі порізи, троє — в повному порядку (вони теж ходили за дровами в момент вибуху), діти також здорові – "вони були далеко".

Дівчата - в обласній лікарні в Києві. Серед них - дружина Малиша. Вона у важкому стані. Жінку прооперували.

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За словами її чоловіка, "лікарі (герої!) склали руку з того деформованого матеріалу, який до того називався рукою". Також чоловік повідомив, що його дружина втратила одне око.

"Найближчі дві доби повинні показати, чи впорається Маринка з цим усім", - написав очевидець події.

Вибух у Карпатах 15 вересня

У долині гори під-Берди в українських Карпатах пізно ввечері 15 вересня пролунав вибух. Загинули дві людини - чоловіки 29 і 36 років. Ще четверо туристів отримали різні травми, троє з них перебувають у важкому стані. Лікарі намагаються стабілізувати їх стан.

Вибух стався після того, як мандрівники – жителі Коломийського району – розвели багаття. Фахівці під час з'ясування обставин інциденту припустили, що туристи могли розпалити вогонь у місці, де в землі на невеликій глибині були боєприпаси часів воєн минулих років