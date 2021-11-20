У Києві на заводі важкий верстат впав на робітників, вони загинули / facebook.com/KARS.Kyiv

Трагедія сталася в Києві на заводі "ЕМКО" - там важкий верстат впав на людей. Унаслідок цього загинуло двоє робітників.

Як повідомляє КАС "Київська служба порятунку", надзвичайна подія на заводі "ЕМКО" по вулиці Олекси Тихого, 99 сталася внаслідок порушення правил техніки безпеки.

"Під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат. Обидва загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

На місце прибули оперативні підрозділи КАС "Київська служба порятунку", ГУ ДСНС у Києві та представники поліції.

Рятувальникам довелося звільняти тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

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"Щілина між підлогою і верстатом не перевищувала 5 см, тому робота тривала майже годину", - уточнили рятувальники.

За фактом події ведеться службове розслідування.

"Департамент муніципальної безпеки та комунальна аварійно-рятувальна служба закликають людей, які працюють на виробництвах, неухильно дотримуватися правил техніки безпеки, не ризикувати життям і здоров'ям, щоб таких трагедій не траплялося. Висловлюємо співчуття родичам і друзям загиблих", - йдеться в повідомленні.

У Києві на заводі важкий верстат впав на робітників, вони загинули / facebook.com/KARS.Kyiv

Раніше в Житомирі сталася серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув унаслідок вибуху 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною. Унаслідок цього троє людей отримали опіки різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

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