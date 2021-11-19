Обгоріло обличчя, груди та згоріло волосся: Хлєбнікову після пожежі вдалося впізнати тільки рідним

Марина Хлєбнікова постраждала в після пожежі / instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Артистка Марина Хлєбнікова, що потрапила в реанімацію через пожежу в її квартирі, приходила до тями, але через сильний біль лікарям довелося ввести співачку в медикаментозну кому.

У Хлєбникової опіки 20-29 відсотків тіла. Сильно обгоріли обличчя, груди, живіт і кисті рук, згоріло волосся на голові, а її особу вдалося встановити тільки завдяки родичам, пише Telegram-канал "Mash".

"Зараз у неї падає кров'яний тиск через травму. 56-річна артистка залишається в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Марина Хлєбнікова в четвер, 18 листопада, була госпіталізована з опіками після пожежі в Москві. Коли рятувальники виносили співачку з палаючої квартири, вона перебувала без свідомості. Серед версій пожежі, що вибухнула називають сигарету, з якою співачка могла заснути.

читайте такожМарина Хлєбнікова шокувала пластикою обличчяЗгідно інформації ТАСС, Хлєбнікову підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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"Вона знаходиться в реанімації опікового центру, підключена до ШВЛ, стан важкий", - заявив співрозмовник російського агентства.

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