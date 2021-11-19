Співачка Марина Хлєбникова серйозно постраждала під час пожежі у Москві

Марина Хлєбникова / Telegram-канал Mash

Російська естрадна співачка, актриса Марина Хлєбникова серйозно постраждала під час пожежі у власній квартирі. Її госпіталізували з сильними опіками та отруєнням продуктами горіння. За попередньою інформацією, причиною пожежі могла стати непогашена сигарета.

За даними Telegram-каналу Shot, 56-річна Хлєбникова госпіталізована у важкому стані після пожежі, яка трапилася в її квартирі на вулиці ратній в місті Москва. Про інцидент стало відомо ввечері, 18 листопада. Повідомляється, що загорілися речі на площі 10 квадратів. Співачку доставили до НДІ імені Скліфосовського з серйозними опіками по всьому тілу і отруєнням продуктами горіння.

Як стверджують автори ресурсу, можливою причиною загоряння на другому поверсі в дворівневій квартирі Хлєбникової могла стати непогашена сигарета, про що розповіла дочка співачки. Актриса приїхала з гастролей у втомленому стані.

Дим відчули сусіди співачки, після чого побігли до її дверей. Дочка співачки і її мама спали. Вони прокинулися від шуму і допомогли батькові, який не може ходити, вибратися з квартири. Його передали швидкій, госпіталізація не знадобилася. Прибувші на місце події пожежники і поліція увійшли до квартири і побачили Хлєбникову, яка лежала без свідомості. Співачку доставили в опікове відділення. Загоряння ліквідовано.

Telegram-канал Mash пише, що рятувальників викликала дочка співачки Домініка.

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"З під'їзду на ношах спершу винесли чоловіка - у свідомості, потім Марину. Вона була без свідомості, в обгорілому одязі і опіках. Пожежники відразу стали кликати медиків, але допомогу довелося надавати прямо на вулиці, тому що в машині швидкої вже був чоловік", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією ТАСС, Хлєбникову підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

"Вона знаходиться в реанімації опікового центру, підключена до ШВЛ, стан важкий", - заявив співрозмовник російського агентства.

Марина Хлєбникова

Марина Хлєбникова - популярна в 1990-х російська естрадна співачка і актриса. Отримала визнання у 1997 році після появи хіта Чашка кофею. У 1998 році співачка випустила ще один хіт – Дожди. У 2001 році стала широко відомою і її пісня Солнышко мое, вставай. Заслужена артистка Росії, лауреат премії Золотий грамофон.

У 2019 році співачка розповіла про свою серйозну хворобу, але не говорила про це докладно.