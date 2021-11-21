У Львові вибухнув хімзавод з виготовлення медичного кисню

Вибух на заводі з виготовлення кисню / facebook.com/igor.zinkevych

У неділю, 21 листопада, у Львові стався вибух на місцевому хімічному підприємстві, розташованому в Сихівському районі міста.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці депутат міськради Ігор Зінкевич, звук, схожий на вибух, на території підприємства місцеві жителі почули о 14: 10. При цьому, в адміністрації уточнили, що ні вогню, ні диму на хімзаводі не було. Але з вікон одного з приміщень вилетіли шибки.

Пізніше в адміністрації "ЛХЗ" пояснили, що вибух стався через аварійний клапан, який був під тиском. Постраждалих немає.

"Це спричинило за собою такий значний хлопок, який власне чули жителі району. Хмара, яку могли спостерігати, – не що інше, як пил, що піднявся в повітря", – додали на підприємстві.

Нагадаємо, раніше трагедія сталася в Києві на заводі "ЕМКО" - там важкий верстат впав на людей. В результаті загинуло двоє робітників.

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