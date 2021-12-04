В Україні почали продавати новорічні ялинки: у скільки обійдеться живе дерево

В Україні почали продавати новорічні ялинки / УНІАН

В Україні на початку грудня почали продавати новорічні ялинки. Вже відомо, що за 1 метр ялинки на Новий рік 2022 українцям доведеться викласти від 100 до 200 гривень.

Зокрема, купити ялинку вже можна в Полтаві. Як повідомили в Telegram- каналі "ТРУХА Полтава", роздрібна ціна за ялинку становить:

до 1 м - 100 грн;

від 1,1 до 2 м - 120 грн;

від 2,1 до 3 м - 150 грн;

понад 3 м за кожен додатковий метр - 60 грн;

новорічний пучок з трьох гілок - 25 грн.

Зверніть увагу: ялинки повинні обов'язково маркуватися пластиковою биркою зі штрих-кодом.

Купити ялинку в Києві можна буде з 15-го грудня - саме тоді почнуть працювати спеціальні базари. Як пише "Вечірній Київ", в місті відкриється 187 локацій з продажу ялинок.

"Ці точки є легальними і затвердженими мерією, а кожна ялинка матиме відповідний чіп. Всі інші локації вважатимуться несанкціонованими і підпадати про закон про ліквідацію стихійної торгівлі", - розповіла начальниця відділу продовольчих ресурсів Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Олена Новицька.

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Попередня ціна святкового дерева в Києві:

Ялинка / сосна (1 метр) - 150-200 грн;

Ялинка / сосна (до 1,5 метра) - близько 300 грн;

Ялинка / сосна ( до 2 метрів) - близько 400 грн;

Ялина (1 метр) - 300-400 грн;

Смерека (до 1,5 метра) - 400-500 грн.

Крім того, Чугуєво-Бабчанське лісове господарство почало продаж ялинок у Харкові та області. Там ціна новорічного дерева коливається від 100 до 600 гривень.

Як пишуть на сайті лісгоспу, вартість новорічного дерева залежить від того, де воно купується - на ялинковому базарі або на території розплідника.

Раніше йшлося про те, що в Києві встановлять унікальну ялинку до Нового року 2022. Як кажуть організатори, такого ще ніколи не було. Тематика новорічного свята у столиці - народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого Сімейства. Однак сцени і концерту на площі не буде. Відкриють ялинку традиційно 19 грудня о 17:00.

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