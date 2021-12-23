У Києві зникла новорічна ялинка вартістю 5 млн гривень

Центральний вокзал Києва залишився без ялинки / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Києві на Центральному залізничному вокзалі було заплановано встановити новорічну ялинку за 5 мільйонів гривень. Але її досі ніхто не бачив.

У зв'язку з цим Київська міська прокуратура почала розслідування розкрадання коштів.

У повідомленні прокуратури йдеться про те, що згідно з договором, укладеним з Укрзалізницею, новорічне дерево повинні були встановити не пізніше 17 грудня.

Тим часом, його не виявили і при огляді 22 грудня.

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Нагадаємо, цього року країну охопив справжній елкопад. Новорічні символи падали в безлічі українських міст. А в деяких навіть калічили людей.

Також раніше на Софійській площі в Києві відбулася урочиста церемонія запалювання вогнів головної ялинки країни, її висота перевищує 30 метрів.

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