Світла немає по 10 годин: киянам розповіли про ситуацію з електрикою й дали невтішний прогноз

Ситуація у Києві складна, тому практично повністю відключають усі три групи споживачів водночас.

У Києві складна ситуація з електропостачанням / ua.depositphotos.com

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе 19 грудня у Києві зберігається складна ситуація з електропостачанням. Наразі лише близько 20% населення міста мають світло у своїх домівках. Про це розповів генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, ситуація у Києві складна, тому практично повністю відключають усі три групи споживачів водночас.

"У Києві ситуація складна. Графіки, зрозуміло, не працюють. До всіх пошкоджених об’єктів, на яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста та подекуди в області, - розповів Коваленко.

Гендиректор Yasno зазначив, що у такій ситуації відключення світла можуть тривати по 10 годин. Як швидко місто зможе повернутися до стабілізаційних відключень, за словами Коваленка, передбачити важко.

"Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще. Найтемніша ніч перед світанком. Тому я впевнений, що ми вистоїмо", - резюмував він.

Атака дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, в Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що унаслідок нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів очільник КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку по забезпеченню життєдіяльності нашої країни.

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