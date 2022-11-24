У Києві 70% жителів без світла, водопостачання відновлено на лівому березі - Кличко

70% Києва поки що залишається без електрики / Колаж фото УНІАН

У Києві відновлено водопостачання на лівому березі міста. На правому - планується відновити в першій половині дня в четвер, 24 листопада. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

При цьому 70% Києва поки залишається без електрики.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше його повернути. Однак зазначають, що це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - написав Кличко у Telegram.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зныкло світло, интернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

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